Audi TT elettrica: a che punto siamo con la rinascita della nuova sportiva?

Dopo oltre 25 anni di carriera, più di 650.000 esemplari venduti e tre generazioni all’attivo, l’Audi TT ha ufficialmente salutato la scena nel novembre 2023. Nonostante la sua produzione sia cessata, in alcuni mercati, come la Thailandia, era ancora possibile acquistare (quasi disperatamente) le ultime unità anche nei mesi successivi.

Nonostante Audi non abbia pianificato un’erede diretta con motore a combustione interna, con tutte le lacrime del caso, non ha chiuso la porta all’idea di un’erede completamente elettrica che possa raccogliere l’eredità emozionale e stilistica della TT.

Il futuro della TT elettrica poggerebbe con ogni probabilità sulla nuova piattaforma SSP (Scalable Systems Platform) del Gruppo Volkswagen, evoluzione della MEB già utilizzata su modelli come la Q4 e-tron. La SSP sarà l’architettura unificata destinata a veicoli di tutte le taglie, dalla prossima Golf EV alla più lussuosa Porsche K1 a tre file di sedili.

In termini di performance, l’attuale TT RS, la più veloce, raggiunge i 100 km/h in 3,6 secondi. L’eventuale versione a zero emissioni potrebbe abbattere ulteriormente il tempo, scendendo fino a 3,0 secondi netti, anche se le prestazioni più spinte potrebbero essere riservate a modelli più grandi, come l’erede elettrica della RS 5 Coupé o della R8.

Il nuovo modello dovrebbe sfoggiare un design più fluido e aerodinamico, in linea con le esigenze dell’efficienza energetica nell’era elettrica. La silhouette sarà probabilmente più arrotondata, con meno linee marcate, per migliorare il coefficiente di resistenza aerodinamica, anche se già la cara vecchia TT aveva un Cx di 0,31.

Grazie alla partnership con Rivian, che fornirà competenze sull’architettura elettronica, possiamo aspettarci una user experience digitale avanzata: infotainment reattivo, connettività smart, interfacce fluide e la presenza assicurata di Apple CarPlay e Android Auto. Con tutto questo potenziale, il ritorno della TT, anche se dovesse essere solo nello spirito, potrebbe trasformarsi in uno dei progetti più attesi di Audi per i prossimi anni.