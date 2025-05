Audi SQ7 2025, primi avvistamenti: 500 cavalli e look ancora più aggressivo

Le immagini spia del nuovo Audi SQ7 rinnovato per il 2025 mostrano un SUV dalle linee familiari ma con importanti novità, soprattutto nella zona anteriore. Anche se la silhouette generale privilegia la spaziosità interna rispetto a un design slanciato, Audi ha saputo imprimere il suo tocco distintivo sul frontale.

Advertisement

Il nuovo frontale dell’SQ7 ora vanta gruppi ottici sdoppiati, una calandra ispirata alla SQ5 e prese d’aria maggiorate, pensate per ottimizzare il raffreddamento di motore e impianto frenante. A differenza della più compatta SQ8 a 5 posti, il nuovo SQ7 adotta una configurazione a tre file di sedili, ideale per chi cerca prestazioni senza rinunciare alla praticità.

Advertisement

Non mancano i dettagli sportivi, come i quattro terminali di scarico, coerenti con la vocazione ad alte prestazioni del modello. Tra le curiosità stilistiche, spiccano anche le maniglie delle portiere a forma di aletta, simili a quelle viste su alcuni prototipi della BMW X5, a conferma di un trend di design in crescita.

Sotto la carrozzeria del nuovo Audi SQ7 si cela la piattaforma MLB Evo, in fase di transizione verso la più recente Premium Platform Combustion (PPC), pensata per veicoli termici ad alte prestazioni. Questo cambiamento tecnologico comporterà un aumento del peso, ma anche l’integrazione di soluzioni avanzate come l’assistenza elettrica e un possibile display passeggero da 10,9 pollici, già presente su altri modelli Audi.

La motorizzazione rimane al centro dell’attenzione. L’attuale SQ7 è spinto da un poderoso V8 biturbo EA825, capace di erogare 500 CV e 770 Nm, con accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,0 secondi e una velocità massima autolimitata a 250 km/h. Tuttavia, il futuro potrebbe riservare una versione ibrida plug-in, forse con il 2.9 TFSI V6 della serie EA839, lo stesso propulsore destinato alla nuova generazione della RS 6. Audi sembra dunque intenzionata a mantenere viva la passione per i SUV sportivi termici, offrendo una sintesi tra potenza pura e lusso come solo il brand tedesco sa fare.