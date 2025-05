Audi S5 Avant, con l’intervento di ABT diventa una supercar da famiglia

La nuova Audi S5 Avant si presenta con un DNA ben lontano da quello delle classiche station wagon da uso quotidiano. Sotto il cofano pulsa infatti un 3.0 litri V6 biturbo, capace di erogare 367 cavalli e 500 Nm di coppia massima. Numeri da vera sportiva, che dovrebbero soddisfare anche i conducenti più esigenti, pur con famiglia al seguito.

Ma si sa, la voglia di potenza non ha limiti, e gli appassionati sono già in trepidante attesa della futura Audi RS5 Avant, che promette prestazioni ancora più elevate. Per chi però non è disposto ad aspettare, ABT Sportsline, tuner tedesco rinomato per i suoi interventi sulle vetture del gruppo Volkswagen, ha già una proposta pronta. Si tratta di una versione elaborata della S5 Avant che sfoggia ben 440 CV e 600 Nm di coppia. Una trasformazione che la porta molto vicino al mondo RS, se non oltre, almeno in alcuni aspetti.

Il cuore dell’elaborazione della S5 è rappresentato dal software ABT Power S, che agisce direttamente sulla centralina, ottimizzando i parametri di gestione del motore. Nonostante i dati ufficiali su accelerazione e velocità massima non siano stati rilasciati, è lecito aspettarsi un miglioramento significativo rispetto ai numeri della versione standard.

Anche l’estetica ha ricevuto aggiornamenti mirati ma mai eccessivi. Sulla S5 Avant di ABT troviamo quindi un nuovo splitter anteriore, prese d’aria maggiorate, uno spoiler posteriore e i caratteristici quattro terminali di scarico neri opachi da 102 mm donano alla vettura un look sportivo ma equilibrato. Il tutto è completato da un assetto ribassato fino a 25 mm, grazie alle molle ABT, e da nuovi cerchi in lega da 20 pollici ABT Prime, abbinati a pneumatici 245/35 R20.

All’interno, il tuning resta sobrio ma distintivo: battitacco illuminati, tappetini esclusivi e un pulsante start/stop personalizzato danno un tocco premium all’abitacolo.

Certo, la futura RS5 supererà con ogni probabilità la soglia dei 450 cavalli, ma anche il prezzo lieviterà ben oltre gli 85.600 euro richiesti per la S5 Avant. Il pacchetto ABT, invece, costa 14.900 euro, con 3.520 euro aggiuntivi per l’installazione. Un upgrade che permette di avvicinarsi all’universo RS, senza necessariamente andare a sforare la “soglia psicologica” dei 100.000 euro.