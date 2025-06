Audi rinnova la Q5: tutto sulla nuova gamma ibrida plug-in per l’estate 2025

Audi rinnova la propria offerta nel segmento dei SUV di fascia media con il lancio delle nuove versioni ibride plug-in della Q5, disponibili sia nella tradizionale carrozzeria SUV sia nella variante Sportback dal profilo più dinamico.

Le nuove Q5 e-hybrid quattro e Q5 Sportback e-hybrid quattro rappresentano l’evoluzione della proposta sostenibile del marchio dei quattro anelli, introducendo due livelli di potenza: 299 e 367 cavalli. Cuore di queste vetture è il powertrain ibrido plug-in, che combina un motore a benzina 2.0 TFSI quattro cilindri da 252 CV con un’unità elettrica sincrona da 143 CV e 350 Nm, per una potenza di sistema fino a 367 CV.

L’autonomia in modalità completamente elettrica può arrivare fino a 100 chilometri, grazie all’impiego di batterie di nuova generazione da 25,9 kWh (di cui 20,7 kWh netti), con una capacità aumentata del 45% rispetto al passato. La ricarica in corrente alternata è stata potenziata, arrivando a 11 kW, consentendo il pieno energetico in circa due ore e mezza.

Le modalità di guida includono, chiaramente, “EV” per la marcia 100% elettrica, “Hybrid” per l’utilizzo combinato e un’opzione che permette di mantenere o ricaricare il livello della batteria a seconda delle esigenze del conducente.

Prodotte nello stabilimento Audi di San José Chiapa, in Messico, le nuove versioni arriveranno nei saloni italiani nel quarto trimestre del 2025. I prezzi partono da 69.150 euro per la Q5 e-hybrid 299 CV, e arrivano fino a 84.450 euro per la Sportback 367 CV.

Le prestazioni sono all’altezza del badge Audi: la versione da 299 CV accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, mentre quella da 367 CV scatta in soli 5,1 secondi, entrambe con velocità massima di 250 km/h e cambio S tronic a 7 rapporti con trazione integrale quattro ultra. Tra gli aggiornamenti troviamo un sistema di frenata rigenerativa evoluto, regolabile su tre livelli tramite paddle al volante, e ora capace di recuperare energia anche in modo automatico.

La dotazione di serie è arricchita sulle nuove Q5. Abbiamo qui assetto sportivo S, climatizzatore tri-zona, sedili sportivi in pelle/ecopelle, cerchi Aero da 19 pollici e tecnologia MMI Experience Plus con App Store integrato.