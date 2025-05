Audi Q9 in arrivo nel 2025: cosa sappiamo del SUV più grande dei Quattro Anelli

Audi si prepara a lanciare un nuovo protagonista nel segmento dei SUV di lusso di grandi dimensioni. Stiamo parlando del futuro Audi Q9. Un modello inedito, attualmente in fase avanzata di sviluppo, che andrà a posizionarsi al vertice della gamma Q, superando per dimensioni e raffinatezza la già imponente Q7. Obiettivo dichiarato è quello di conquistare la stessa clientela che oggi guarda con interesse a Mercedes GLS e BMW X7, offrendo un’alternativa ancora più ricercata e tecnologica.

Advertisement

Il debutto del nuovo maxi SUV dei Quattro Anelli è atteso entro il 2025, anticipando la svolta green del marchio prevista per il 2026, quando Audi produrrà esclusivamente modelli 100% elettrici.

Advertisement

Le prime immagini paparazzate della Q9 circolano già in rete, e da queste indiscrezioni è stato realizzato un render che prova a immaginare il design finale del veicolo. Dal punto di vista delle proporzioni, il nuovo SUV tedesco dovrebbe raggiungere una lunghezza compresa tra 5,2 e 5,3 metri, garantendo così un abitacolo spaziosissimo e in grado di accogliere fino a sette passeggeri.

L’impostazione estetica sarà certamente muscolosa e autorevole, con un frontale dominato dalla calandra single frame di grandi dimensioni, affiancata da fari sottili e affilati, ispirati ai più recenti modelli del marchio.

All’interno, Audi promette (si spera davvero) materiali di alta gamma e una dotazione tecnologica all’avanguardia. L’ambiente potrebbe ricalcare quello già visto sulla nuova Q6 e-tron, con doppio display, interfaccia intelligente e finiture di livello premium.

Advertisement

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non sono ancora state confermate le configurazioni ufficiali. Tuttavia, è lecito aspettarsi una gamma elettrificata, composta da versioni Mild Hybrid e Plug-in Hybrid, in linea con la strategia di transizione energetica della casa tedesca.

A questo punto non resta che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali sul nuovo Audi Q9, un SUV destinato a diventare un riferimento nella fascia alta del mercato premium.