Audi Q5 2025, c’è un problema di percezione: per fortuna ci sono gli artisti sul web

Il nuovissimo allestimento per la gamma Audi Q5 2025 rappresenta un’evoluzione significativa sia dal punto di vista meccanico che stilistico. Le migliorie includono la trazione integrale sterzante, un sofisticato differenziale sportivo quattro per i modelli dotati di trazione integrale permanente, oltre alla disponibilità di motorizzazioni mild hybrid e plug-in hybrid, in linea con le tendenze green del marchio dei Quattro Anelli.

Advertisement

Eppure, nonostante l’aggiornamento sia tecnicamente rilevante, non tutti i consumatori potrebbero percepirlo come tale. Dopo il recente pasticcio legato alla confusa strategia di denominazione dei modelli Audi, con l’A5 potenzialmente scambiato come successore dell’A4, il rischio di fraintendimenti resta alto. Fortunatamente, la Casa tedesca ha bloccato l’iniziativa prima che la A6 si trasformasse nell’A7.

Advertisement

La Q5, invece, è rimasta immune da queste modifiche, forse per il fatto di avere un numero dispari. Eppure, malgrado le novità sotto il cofano, alcuni appassionati non riconosceranno la Q5 2025 come una generazione totalmente nuova, anche perché il prezzo di partenza è cresciuto, rendendola più cara rispetto al modello uscente.

A venirci in soccorso c’è la vivace community del mondo CGI automotive, dove i rendering virtuali riescono a reinterpretare le auto prima ancora che arrivino nelle concessionarie. In prima linea troviamo Nikita Chuicko, alias kelsonik, artista digitale noto sui social per le sue creazioni ultra-realistiche.

Nel suo ultimo progetto, kelsonik ha preso una Audi Q5 2025 color crema e l’ha personalizzata digitalmente con un aerokit nero lucido, perfettamente integrato con gli accenti OEM. Non mancano proposte per nuovi cerchi aftermarket, da quelli a cinque razze con pinze rosse, ai doppia razza concavi, fino a un audace set a raggi a Y dorati dal diametro generoso. Quest’ultimo colpisce per eleganza, soprattutto accostato alla vernice chiara e alle finiture black gloss. In questo modo, si può certamente apprezzare un cambio di passo che fa apparire il SUV Audi certamente approdato su una nuova generazione.

Advertisement

La nuova Q5 in commercio è disponibile sia nella variante “standard” che nella più dinamica Q5 Sportback. La gamma offre tre allestimenti e due motori TFSI: il 2.0 da 268 CV e 400 Nm, e il più prestazionale 3.0 da 362 CV e 550 Nm, esclusivo della SQ5.