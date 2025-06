Audi Q3 si rinnova: versioni e prezzi della terza generazione della SUV bestseller

La nuova generazione dell’Audi Q3 si prepara a rinnovare il suo ruolo da protagonista nel mercato italiano, dove continua a essere la SUV compatta più venduta del brand.

Forte di un perfetto equilibrio tra dimensioni contenute, spazio interno generoso e una dotazione tecnologica avanzata, la terza generazione è stata presentata ufficialmente a Ingolstadt, quartier generale della casa tedesca, dove sarà anche prodotta a partire dal 2026 (fino ad allora, resterà assemblata a Gyor, in Ungheria). “Con oltre due milioni di unità consegnate a livello globale, la Q3 rappresenta un pilastro fondamentale nella nostra gamma”, ha dichiarato il CEO di Audi, Gernot Dollner.

La nuova edizione promette di alzare l’asticella grazie a motorizzazioni efficienti, un sistema plug-in hybrid ad alte prestazioni e un connubio tra comfort e sostenibilità. Il listino motorizzazioni è ampio e diversificato. Si parte dal 1.5 TFSI mild-hybrid a 48V, 150 CV, con cambio automatico a 7 marce, per passare al più potente 2.0 TFSI turbo benzina, non elettrificato, da 204 o 265 CV con trazione integrale quattro. Non manca la proposta diesel per il nuovo Q3, con un 2.0 TDI da 150 CV, a trazione anteriore e cambio automatico S tronic.

La vera novità tecnica è rappresentata dalla versione ibrida plug-in. Qui troviamo un motore termico 1.5 TFSI e abbinato a un’unità elettrica per una potenza complessiva di 272 CV. La batteria da 25,7 kWh offre un’autonomia 100% elettrica fino a 120 km WLTP. È ricaricabile anche in corrente continua (DC) fino a 50 kW, raggiungendo l’80% in meno di 30 minuti.

L’estetica si rinnova sotto la supervisione di Massimo Frascella, nuovo responsabile del design. Il risultato è un look più scolpito e sportivo, con linee laterali tese, griglia anteriore rialzata, fari affilati e gruppi ottici posteriori collegati da una fascia luminosa in stile Audi A6.

La tecnologia fa un salto in avanti anche nei dettagli. Adesso sono disponibili sul Q3 di terza generazione fari Matrix LED con tecnologia OLED, aerodinamica attiva grazie a prese d’aria regolabili, e una carrozzeria che ora misura 4,53 metri in lunghezza, guadagnando 4 cm rispetto al modello uscente.

All’interno domina l’innovazione. I rivestimenti Softwrap regalano un effetto premium su plancia e pannelli, mentre due ampi schermi regalano un’interfaccia di ultima generazione, un Virtual Cockpit da 11,9” e un sistema infotainment Android Automotive OS da 12,8” curvo. Rivisto anche il volante, che ora integra nuovi comandi e consente di liberare spazio sulla console centrale, dove trovano posto due portabottiglie e doppia ricarica wireless.

La nuova Audi Q3 arriverà in Italia nell’autunno 2025, con prezzi a partire da 42.500 euro. Gli allestimenti previsti saranno tre: Business, Business Advanced e S line Edition.