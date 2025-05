Audi Q3, milionesimo esemplare costruito in Ungheria e nuova generazione in estate

Audi festeggia un traguardo di rilievo nella sua storia industriale. Dallo stabilimento ungherese di Gyor è uscito il milionesimo esemplare dell’Audi Q3, a conferma del successo mondiale di questo SUV compatto. Dal 2011, anno in cui ha preso il via la produzione in serie della Q3, sono stati immatricolati oltre due milioni di veicoli a livello globale, la metà dei quali assemblati proprio nella sede ungherese del Gruppo Volkswagen.

Advertisement

Attiva dal 1993, Audi Ungheria ha raggiunto numeri impressionanti. Si parla di più di 45 milioni di motori costruiti e due milioni di auto prodotte. Il sito di Gyor è diventato uno dei punti nevralgici per l’assemblaggio delle versioni più richieste del marchio, tra cui la seconda generazione di Audi Q3 e Q3 Sportback, in produzione dal 2018.

Advertisement

Secondo Gerd Walker, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Audi Hungaria e membro del board di AUDI AG per Produzione e Logistica, “il traguardo del milione di unità è la dimostrazione tangibile di quanto la Q3 sia amata dai clienti di tutto il mondo”. Il manager ha inoltre sottolineato l’importanza dello stabilimento ungherese, che incarna da oltre 25 anni un’eccellenza costante in termini di qualità costruttiva e innovazione tecnica.

Anche Michael Breme, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Audi Ungheria, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando l’azienda madre, i clienti e soprattutto i dipendenti, veri artefici di questo successo.

Solo nel 2024, i team di produzione hanno realizzato oltre 99 mila esemplari della Q3 e quasi 64 mila unità della Q3 Sportback, confermando l’appeal di queste versioni compatte ma versatili.

Advertisement

Il futuro del modello, com’è noto, è già segnato. Infatti, nell’estate 2025, Audi presenterà la nuova generazione della Q3, dando il via a un nuovo capitolo nella lunga e fortunata carriera di questo SUV. Con il debutto imminente, la casa dei Quattro Anelli punta, ancora una volta, a consolidare la propria leadership nel segmento dei SUV premium di medie dimensioni.