Audi Q3 2025, ecco quando arriva: svelate data di lancio e immagini ufficiali

Il 16 giugno ci sarà il debutto ufficiale della nuova generazione di Audi Q3, uno dei modelli più attesi del marchio tedesco dopo mesi di attesa. “Con oltre due milioni di esemplari venduti in tutto il mondo dal lancio della prima generazione, Audi Q3 è uno dei nostri best seller e ricopre un ruolo cruciale all’interno del portfolio prodotti del Brand”, ha dichiarato Audi. “Con il lancio della terza generazione, forte di motori efficienti, di un potente powertrain plug-in e di un assetto profondamente evoluto così da coniugare piacere di guida, dinamismo e comfort, rinnoviamo radicalmente la famiglia dei SUV compatti.”

Audi Q3 2025: il 16 giugno debutta la terza generazione del SUV compatto

Con due milioni di unità vendute, la Q3 è fondamentale per Audi. Dopo un 2024 in difficoltà, il successo di questa nuova generazione diventa molto importante per risollevare le vendite del marchio tedesco.

Contestualmente all’annuncio della data di presentazione, Audi ha condiviso le prime immagini ufficiali che rivelano alcuni dettagli del frontale rinnovato. Le numerose foto spia circolate in precedenza, alcune con camuffamenti minimi, avevano già anticipato molte delle novità estetiche.

La nuova Audi Q3 avrà dimensioni leggermente maggiori, rispetto al modello precedente, per offrire maggiore abitabilità e capacità di carico. Il frontale si distinguerà per i fari sdoppiati e una griglia più ampia e con motivo a nido d’ape, simile a quella dell’Audi Q5. Anche il paraurti è stato completamente ridisegnato. Per quanto riguarda il posteriore, i gruppi ottici saranno sottili ed a sviluppo orizzontale, collegati da una sottile striscia luminosa che attraversa l’intera larghezza del veicolo.

La gamma includerà anche la versione Sportback con forme da coupé, già immortalata durante i test, sebbene i tempi di commercializzazione restino ancora da definire.

La nuova Audi Q3 poggia sulla piattaforma MQB Evo, architettura che il SUV condividerà con altri modelli del gruppo, inclusa la Volkswagen Tiguan. Questa scelta tecnica permetterà di offrire una gamma motorizzazioni più ampia, dall’endotermico tradizionale fino alla variante plug-in hybrid. Quest’ultima promette un’autonomia in elettrico di circa 100 chilometri per soddisfare le esigenze di mobilità urbana a zero emissioni.