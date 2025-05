Audi, nuova proposta per il noleggio: Pay X Use per chi guida poco

Il noleggio a lungo termine continua a guadagnare popolarità come modalità versatile per accedere a un’auto nuova senza acquistarla. In risposta a uno scenario di mobilità in costante trasformazione, Audi ha introdotto una nuova formula pensata per i clienti privati che percorrono distanze limitate ogni anno.

Si chiama Pay X Use Solution ed è inizialmente disponibile per tre modelli molto apprezzati, Audi A1, Q2 e A3. L’offerta propone un canone mensile fisso ridotto fino al 30% rispetto alle tariffe tradizionali, con 3.000 chilometri annui inclusi e tutti i servizi di assistenza e copertura assicurativa tipici del noleggio Audi. In questo modo si vuole offrire una soluzione economica, trasparente e adatta a chi utilizza l’auto in modo saltuario, magari a causa dello smart working o di stili di vita sempre più urbani.

Il contratto ha una durata di 36 mesi e, oltre ai chilometri inclusi, garantisce la completa gestione del veicolo: dalla manutenzione ordinaria e straordinaria alla copertura RCA, furto, incendio, atti vandalici, fino al soccorso stradale attivo 24/7 in tutta Europa. Superata la soglia dei 3.000 km, ogni chilometro in eccesso viene addebitato al costo di 0,29 euro, con conteggio mensile.

Ad esempio, scegliendo Audi A3 Sportback 30 TFSI S tronic MHEV 48V Business Advanced, senza alcun anticipo, il canone mensile Pay X Use è di 507 euro, ben al di sotto dei 742 euro del noleggio convenzionale (36 mesi, con limite 45.000 km). Con l’Audi A1 allstreet 30 TFSI S tronic Identity Contrast, invece, il canone scende a 450 euro, contro i 653 euro standard, con un risparmio di oltre 200 euro al mese.

La tracciabilità dei chilometri sulla Audi è garantita da un dispositivo a bordo e dalla Pay X Use App, che consente di monitorare i propri spostamenti in tempo reale. Un approccio innovativo che rende il noleggio flessibile, intelligente e perfettamente calibrato sulle abitudini del singolo automobilista.