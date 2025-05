Audi e-tron GT quattro, adesso la versione base è più potente e “accessibile”

Con il restyling dell’estate 2024, la gamma della Audi e-tron GT si è fatta ancora più sportiva, ma nel frattempo aveva perso la sua versione base, lasciando spazio solo alle varianti più performanti. Ora però, questa configurazione d’ingresso ritorna in listino con un nuovo nome e specifiche aggiornate. E dunque, benvenuta Audi e-tron GT quattro.

La nuova proposta rappresenta il punto di accesso all’universo e-tron GT, ma lo fa con una scheda tecnica completamente rivisitata. Abbiamo infatti più potenza, autonomia estesa e una tecnologia di ricarica ultraveloce che segna un netto passo avanti rispetto al passato.

Sul mercato tedesco è già disponibile con un prezzo di partenza fissato a 108.900 euro, circa 17.000 euro in meno rispetto alla precedente entry-level dopo il restyling. Per il mercato italiano, l’arrivo è previsto nelle prossime settimane.

A livello di design, la nuova GT quattro si distingue poco dal modello “S”, se non per l’assenza del badge identificativo sul posteriore. Mantiene lo stesso stile dinamico e raffinato, con proporzioni da coupé sportiva e la consueta praticità. Si segnalano, dunque, 405 litri di bagagliaio posteriore e 77 litri nel vano anteriore.

Prodotta nello stabilimento di Bollinger Hofe a Neckarsulm, questa nuova e-tron GT conferma standard di qualità premium e artigianalità tedesca. Dal punto di vista tecnico, la nuova GT quattro è dotata di trazione integrale di serie e sprigiona fino a 504 CV (con picco di 585 CV attivando il Launch Control), migliorando sensibilmente i dati del modello uscente. In questo modo, completa una gamma che include anche la S (591 CV), la RS (680 CV) e la RS Performance (748 CV).

Condividendo la piattaforma elettrica J1, sviluppata in collaborazione con Porsche, questa GT combina efficienza e alte prestazioni. La batteria da 105 kWh offre ora un’autonomia massima fino a 622 km WLTP, superando addirittura la più costosa S e-tron GT. Infine, il comparto di ricarica segna un’importante evoluzione: con una potenza massima di 320 kW, la e-tron GT quattro può recuperare fino a 285 km di autonomia in soli 10 minuti. E per gli amanti della velocità, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in appena 4,0 secondi, un altro miglioramento rispetto al modello precedente.