Audi si prepara a rivoluzionare la sua gamma compatta con il debutto, che sarebbe previsto (almeno con maggiori dettagli) già entro il 2025, della sua prima vettura elettrica di possibile “derivazione” della A3, una sostanziale variante a zero emissioni della stessa. Il nuovo modello sarà costruito utilizzando una versione aggiornata della piattaforma modulare MEB, già impiegata per Volkswagen ID.3 e Cupra Born, segnando un importante passo avanti verso la transizione elettrica del marchio.

Advertisement

L’annuncio arriva direttamente dal CEO di Audi, Gernot Dollner, che in un’intervista ad Auto Express ha confermato l’avvio della produzione nel sito tedesco di Ingolstadt a partire dal prossimo anno. L’auto, appartenente al segmento C, si collocherà al di sotto della Q4 e-tron in termini di dimensioni, proponendosi, quindi, come accennato, come un’alternativa a zero emissioni all’attuale A3 con motore termico.

Advertisement

Il nuovo modello sfrutterà le tecnologie già esistenti nel gruppo Volkswagen, con ogni probabilità condividendo componenti e aggiornamenti con la Volkswagen ID.3 rinnovata. Sono attese configurazioni con motore singolo, ma non è esclusa una versione a doppio motore destinata a una variante sportiva. Le batterie dovrebbero mantenere i tagli da 58, 77 e 79 kWh, garantendo una buona autonomia e tempi di ricarica competitivi.

Nonostante l’auto sarà vincolata dai limiti della piattaforma MEB, come pianale rialzato e sbalzi corti, si prevede che manterrà forti richiami al design Audi. Tuttavia, il nuovo linguaggio stilistico introdotto dal designer Massimo Frascella, entrato in carica nel 2024, non sarà ancora pienamente integrato su questo modello.

La nuova A3 elettrica fungerà da nuova porta d’ingresso alla gamma a batterie del marchio dei Quattro Anelli, affiancando le più grandi Q4 e Q6. Pur rinunciando ai successori diretti di A1 e Q2, Audi punta su questo modello compatto per presidiare il segmento entry-level e attrarre nuovi clienti. Secondo fonti interne, il design potrebbe ispirarsi al concept AI:ME, presentato nel 2019, con dimensioni compatte ma spazi ottimizzati.