Andoid Auto aggiunge l’attesa funzionalità per segnalare gli incidenti

Dopo averla attesa per tanto tempo finalmente anche Android Auto sta iniziando a ricevere la funzionalità che consente agli utenti di segnalare gli incidenti. Una funzionalità che si aggiunge ai recenti cambiamenti dell’interfaccia ma che attualmente sta interessando solamente un primo gruppo di utenti. Probabilmente un’ulteriore fase di test prima del lancio ufficiale ma finalmente Android Auto sembra colmare una lacuna da troppo tempo presente nel servizio.

Finalmente Google Maps per Android colma questa lacuna

La possibilità di segnalare gli incidenti è una funzione ormai imprescindibile nelle app per la navigazione ed è piuttosto sorprendente che Android Auto non ce l’abbia. Non solo perché Waze, sempre di proprietà di Google, fu la prima nel 2019 a introdurla, ma anche perché la medesima funzionalità su Google Maps c’è, ma solo su Apple CarPlay e non su Android Auto. Eppure poter contare su aggiornamenti in tempo reale di altri utenti consente di avere un’esperienza di viaggio più sicura ed efficiente ricevendo informazioni rapide e tempestive su guasti, incidenti e oggetti presenti su strada che potrebbero rendersi responsabili di rallentamenti.

Quest’estate Google ha annunciato l’arrivo di questa funzione anche su Google Maps in Android Auto ma non ha spiegato quando. Ha aggiunto anche il tachimetro (un’altra funzionalità molto attesa) ma al momento sono solamente un piccolo numero di automobilisti a beneficiare di questo aggiornamento del servizio.

Con un aggiornamento lato server il primo gruppo di utenti ha ricevuto la funzionalità confermando comunque che il rilascio è iniziato. Non è chiaro quando verrà completato e ci potrebbe voler ancora del tempo, ma sembra comunque che ormai sia solo questione di tempo.

La funzione per la segnalazione degli incidenti su Google Maps in Android Auto ha un aspetto e un funzionamento simile a quello di Maps su Apple CarPlay. Nella schermata principale della navigazione compare il simbolo + che, una volta premuto, consente di selezionare un’opzione tra cui incidente, corsia chiusa, lavori stradali e rallentamenti. In un paio di passaggi la segnalazione viene registrata a beneficio di tutti gli altri utenti.

Prosegue quindi l’aggiornamento di Android Auto che oltre alla segnalazione degli incidenti potrebbe in futuro implementare anche il supporto radio e la riproduzione di contenuti multimediali. I prossimi mesi potrebbero essere quelli decisivi per vedere tutte queste novità.