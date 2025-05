Anche Skoda cede al fascino retrò e propone il concept della Favorit (ovviamente) elettrica

Il centro stile di Skoda ha recentemente svelato un’affascinante concept car elettrica che reinterpreta in chiave moderna la leggendaria Skoda Favorit del 1987, celebre berlina compatta che contribuì a rivoluzionare l’immagine del costruttore ceco negli anni Ottanta.

Questo esercizio di stile prende le mosse dall’iconico modello disegnato da Bertone, fondendo con maestria elementi retrò con il nuovo linguaggio visivo “Modern Solid”, in voga nei progetti più recenti del marchio boemo. La nuova Skoda Favorit EV si presenta con linee più morbide e proporzioni più generose rispetto alla versione originale, abbracciando l’estetica da urban crossover tanto apprezzata dai consumatori attuali.

Il progetto porta la firma del designer Ljudmil Slavov, che ha investito oltre 120 ore di lavoro creativo per dar vita a questa reinterpretazione elettrica. L’obiettivo era quello di tradurre la semplicità funzionale della Favorit classica in una proposta allineata ai requisiti tecnologici e stilistici del mercato odierno.

Pur discostandosi leggermente dall’attuale family look di Skoda, in particolare con l’assenza della classica calandra Tech-Deck Face, il prototipo mantiene un’identità forte e riconoscibile. Il frontale chiuso e minimalista richiama la semplicità del modello originale, mentre gli inediti fari LED integrati sotto coperture traslucide nascondono tecnologie innovative, come la proiezione di motivi personalizzabili. Dettagli audaci arricchiscono il profilo laterale della nuova Favorit, dalle maniglie integrate tra le portiere, fino alle portiere posteriori controvento (note anche come “suicide doors”), che donano al veicolo un tocco scenografico. A completare il look ci sono i cerchi concavi, la linea del tetto flottante, e l’iconico badge SKODA retroilluminato.

A conferma della sua anima moderna, la Skoda Favorit Concept è stata pensata come veicolo elettrico puro, con prestazioni nettamente superiori al motore 1.3 da 54 CV dell’antenata. Slavov ha anche immaginato una versione sportiva dotata di aerodinamica estrema, con splitter, diffusori e alettone, ideale per enfatizzare l’agilità e il potenziale dinamico dei motori elettrici.

Nonostante non sia ancora prevista una produzione in serie, la nuova Favorit rappresenta un’appassionante visione progettuale che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Un omaggio rispettoso a uno dei modelli più importanti della storia Skoda.