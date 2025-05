Alpine fa sul serio con la prossima hypercar: nel 2028 l’ibrida da oltre 1.000 CV

Appena il tempo di svelare al mondo la sua prima crossover 100% elettrica, la A390, e Alpine guarda già oltre l’orizzonte. Il marchio sportivo francese, già ben noto per il suo legame con la Formula 1 e per la leggendaria A110, ha annunciato piani ambiziosi per il futuro, puntando in alto con un progetto che farà certamente discutere. Si parla infatti di una hypercar ibrida ad alte prestazioni, attesa entro il 2028.

A rivelare i primi dettagli è stato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, durante un’intervista concessa a Top Gear in occasione della presentazione della A390. La redazione britannica ha poi raccolto ulteriori informazioni da Philippe Krief, presidente di Alpine, che ha confermato lo sviluppo di una vettura estrema equipaggiata con powertrain ibrido avanzato: un motore V6 turbo che muoverà le ruote posteriori, affiancato da due motori elettrici anteriori, uno per ciascuna ruota.

Secondo Krief, la futura supercar Alpine avrà tre missioni fondamentali, ovvero rafforzare l’immagine del brand, fungere da piattaforma di sperimentazione tecnologica, e infine, generare valore commerciale per tutto il Gruppo Renault. “Serve una vettura così per sostenere il resto della gamma,” ha dichiarato, sottolineando il valore strategico dell’iniziativa.

Questa hypercar tricolore (ma con il blu e non con il verde!) si collocherà idealmente tra rivali come la Ferrari SF90, la Lamborghini Revuelto e la futura Temerario, ma con una differenza sostanziale. Il motore a combustione, infatti, sarà un compatto V6, più efficiente e leggero rispetto ai tradizionali V8 e V12 della concorrenza italiana.

Il progetto, guidato dal team Alpine Hypertech, è ancora in fase di sviluppo e non ha ancora un nome ufficiale. Anche il design si discosterà da quello futuristico della concept Alpenglow, presentata nel 2022 al Salone di Parigi.

Questa hypercar, in definitiva, sarà il fiore all’occhiello di un piano di espansione molto più ampio. Alpine ha infatti in programma il lancio di cinque nuovi modelli full electric entro il 2030. Dopo le già annunciate A290 e A390, nel 2026 arriverà la nuova generazione della A110, seguita nel 2028 dalla A310, una coupé sportiva a quattro posti.