Alpine A390, la nuova sportiva elettrica francese a un passo dal debutto

Velocità, efficienza e avanguardia, come affermato dai francesi, sono i capisaldi che delineano la personalità della nuovissima Alpine A390, pronta a debuttare ufficialmente il prossimo 27 maggio a Dieppe, durante le celebrazioni per i 70 anni dello storico brand d’oltralpe.

Advertisement

Questo modello rappresenta un’autentica rivoluzione nel segmento delle auto sportive elettriche, con linee affilate e un design ispirato ai futuristici concept A390 β e Alpenglow. La carrozzeria adotta una configurazione fastback a cinque porte, con proporzioni muscolari che ne esaltano la presenza scenica su strada. Parliamo infatti di 4.61 m di lunghezza, 1.88 m in larghezza e 1.53 m in altezza.

Advertisement

I cerchi asimmetrici da 22 pollici all’anteriore e 23 al posteriore accentuano il carattere sportivo e offrono una perfetta distribuzione dinamica. Tra gli elementi estetici più iconici, spiccano la firma luminosa LED “Cosmic Dust”, ispirata al passaggio di una cometa, e la barra posteriore luminosa regolabile, pensata per ottimizzare la penetrazione aerodinamica. A completare il pacchetto estetico ci sono un cofano modellato ad arte, griglia anteriore micro-forata e sofisticate prese d’aria laterali.

L’abitacolo della A390 punta su un’estetica essenziale ma premium, ispirata alla “purezza di una goccia d’acqua”. I contrasti cromatici, che richiamano la roccia vulcanica e la neve, regalano un’atmosfera intensa e avvolgente. Un triangolo luminoso guida lo sguardo lungo l’asse di guida, enfatizzando l’esperienza al volante.

Partnership di rilievo quella con Devialet per il comparto audio. Ci sono ben 13 diffusori per un suono avvolgente e immersivo, in grado di trasformare ogni tragitto in un’esperienza sensoriale decisamente fuori dalla norma.

Advertisement

La meccanica della Alpine A390 è pensata per chi non vuole scendere a compromessi. Abbiamo qui tre motori elettrici erogano una potenza complessiva compresa tra 430 e 500 cavalli, con trazione integrale e gestione intelligente della potenza tramite Alpine Active Torque Vectoring, testato anche su fondi bagnati. La piattaforma utilizzata è la AmpR Medium, sviluppata dall’Alleanza Renault-Nissan, su cui poggia anche un pacco batterie da circa 90 kWh, ottimizzato per garantire prestazioni elevate e un’autonomia competitiva.

Per i veri appassionati, Alpine propone il pass “A390 Première”, che dà diritto all’accesso anticipato agli ordini e include le cuffie wireless Devialet Gemini II x Alpine in edizione limitata. La A390 consente ad Alpine di alzare il livello del gioco nel settore delle sportive elettriche, entrando in competizione con un grande nome come Porsche.