Addio anche a lei e con edizione limitata: l’Europa farà a meno della Honda Civic Type-R

Le hot hatch, quelle compatte sportive ad alte prestazioni, stanno lentamente scomparendo dal panorama automobilistico europeo. Complice l’inasprimento delle normative sulle emissioni e l’elettrificazione sempre più diffusa, con preferenza dei brand verso segmenti più redditizi anche un’icona come la Honda Civic Type-R è destinata a salutare il Vecchio Continente.

Prima del congedo definitivo, la casa giapponese ha deciso di rendere omaggio a questo simbolo di sportività con due edizioni speciali a tiratura limitata. Si tratta della “Ultimate Edition” e la “Best Lap Edition”, quest’ultima riservata esclusivamente al mercato italiano.

La Honda Civic Type-R Ultimate Edition, realizzata in soli 40 esemplari, si presenta in un’aggressiva livrea Championship White, impreziosita da grafiche rosse su cofano e minigonne laterali, che ne esaltano il DNA da pista. Lo stile è completato da un tetto nero a contrasto, spoiler posteriore maggiorato e dettagli in fibra di carbonio, che accentuano l’anima racing di questa versione estrema.

Più sobria ma altrettanto esclusiva, la Civic Type-R Best Lap sarà proposta in 99 unità solo in Italia. Anche qui troviamo inserti in carbonio, applicati a spoiler, battitacco e console centrale, oltre a badge identificativi e una raffinata gift box contenente una targa numerata in argento e un portachiavi in carbonio, pensato per i collezionisti più esigenti.

Entrambe le versioni mantengono il leggendario motore 2.0 litri VTEC Turbo, capace di erogare 329 CV e 420 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei marce con funzione rev-match. Le prestazioni sono da vera sportiva con uno 0-100 km/h in 5,4 secondi e una velocità massima di 275 km/h. Il tutto condito da un telaio alleggerito, un assetto tarato per la guida sportiva e pneumatici Michelin Pilot Sport 4S per la massima aderenza e precisione.

Il prezzo della Civic Type-R Best Lap in Italia è fissato a 63.900 euro, con una disponibilità che si preannuncia limitatissima. Un addio col botto per una leggenda a quattro ruote che ha fatto sognare generazioni di appassionati.