Bonus Clima diventa legge grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto Clima è diventato legge in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quest’ultimo contiene una serie di misure volte a migliorare la qualità dell’aria come ad esempio la riforestazione delle città, la riduzione degli imballaggi e il potenziamento delle corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico.

Nel Decreto Clima, però, è presente anche una novità che farà sicuramente piacere a moltissime persone che vorrebbero abbandonare la propria auto in favore di soluzioni più green. Stiamo parlando del Bonus Clima. Si tratta di una bonus che permette di rottamare la vecchia auto per acquistare biciclette o biglietti/abbonamenti per il trasporto pubblico fino al 31 dicembre 2021.

Bonus Clima: il nuovo bonus sarà valido fino al 31 dicembre 2021

Da sottolineare che il Bonus Clima non deve essere assolutamente confuso con l’Ecobonus (quest’ultimo prevede uno sconto sull’acquisto di veicoli a zero emissioni o a basso impatto ambientale).

È stato anche confermato che il bonus è destinato soltanto a chi vive in alcune regioni italiane dove è stato superata la soglia di inquinamento: Molise, Sicilia, Veneto, Liguria, Lazio, Piemonte, Toscana e Lombardia. Le modalità di erogazione del Bonus Clima si troveranno nel decreto emanato nei prossimi 60 giorni dai Ministeri di Ambiente, Economia e Trasporti.

Entrando più nello specifico, il bonus prevede l’erogazione di fino a 1500 euro in seguito alla rottamazione di un’auto fino a Euro 3. L’intero fondo di 225 milioni di euro istituito dal Governo include anche tutti coloro che decidono di rottamare moto e motorini fino a Euro 2 o Euro 3 con motore a due tempi per ottenere un bonus fino a 500 euro per ogni veicolo rottamato.