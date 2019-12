Alfa Romeo GT Junior Zagato 1300: un esemplare del 1971 in ottime condizioni è in vendita

Molti di voi sicuramente conosceranno l’Alfa Romeo Junior Zagato. Si tratta di un’auto costruita dalla casa automobilistica del Biscione dal 1969 al 1975.

In seguito alla chiusura della Carrozzeria Touring (31 dicembre 1966), Giuseppe Luraghi decise di avviare una collaborazione con la Carrozzeria Zagato con lo scopo di realizzare alcune auto sportive in piccola serie per ampliare l’offerta dello storico marchio di Arese su meccanica Giulia.

Alfa Romeo GT Junior Zagato 1300: acquistabile uno degli esemplari con motore a 4 cilindri in linea da 1.3 litri

Uno dei veicoli realizzati fu proprio l’Alfa Romeo Junior Zagato. Detto ciò, Classic Motors For Sale sta proponendo in vendita un esemplare in ottime condizioni (con numero di telaio AR1800762) dell’Alfa Romeo GT Junior Zagato 1300 del 1971 al prezzo di 65.900 euro.

La vettura in questione vanta una carrozzeria completamente nera mentre l’abitacolo dispone di sedili in pelle marrone e alcuni inserti sempre in marrone, oltre a un volante in legno.

Purtroppo, l’annuncio di vendita rivela soltanto che sotto il cofano è presente un motore con cilindrata di 1290 cm³ ed è proprio l’unità utilizzata sugli esemplari prodotti fra il 1969 e il 1972 poiché quelli realizzati fra il 1972 e il 1975 montano un propulsore da 1570 cm³.

Dell’Alfa Romeo GT Junior Zagato 1300 vennero realizzati 1108 esemplari (1510 unità in totale di cui 402 erano 1600). Sia il propulsore che la meccanica di questa vettura provengono dalla GT Junior.

A livello estetico troviamo dei fari anteriori ricoperti da una lastra di plexiglass che consente di ottimizzarne l’aerodinamica mentre sul retro ci sono dei fanali con luci rosse e indicatori di direzione presenti accanto (gli stessi della 1750 berlina).

Il propulsore da 1.3 litri è un 4 cilindri in linea alimentato con due carburatori doppio corpo tipo Weber 40 DCOE 28 mentre la distribuzione è con doppio albero a camme in testa e due valvole per cilindro. Questo riesce a sviluppare una potenza di 89 CV a 6000 giri/min ed è abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti e alla trazione posteriore.

L’Alfa Romeo GT Junior Zagato 1300 era capace di raggiungere una velocità massima di 175 km/h (mentre la versione più potente arrivava a 195 km/h). Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata all’annuncio di Classic Motors For Sale.