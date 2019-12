Nello scontro tra ACI e ASI c’è una sentenza a fare chiarezza

C’è un piccolo scontro in corso tra ACI e ASI, su chi abbia tutti i titoli per rilasciare il Certificato di Rilevanza Storica utile a conferire al veicolo indicato lo status “storico” (dopo la trascrizione sul libretto di circolazione). Lo status di “vettura storica” permette inoltre di ottenere una tassa di possesso agevolata, con uno sconto del 50%. Della questione ne abbiamo già parlato qui.

Ora però c’è una sentenza della Commissione Tributaria della Regione Lazio che conferisce tutte le ragioni al proprietario di un’Alfa Romeo 164 TS risalente all’inizio degli Anni Novanta. La decisione esenta il proprietario dell’Alfa Romeo 164 TS dal pagamento del bollo, nonostante questo non sia iscritto ad un Club ASI.

Le motivazioni che possono costituire un elemento di maggiore chiarezza

La Commissione che ha deciso in questo modo era presieduta da Donatella Ferrante, giudice della Cassazione e anche ex deputata in forza al PD. Come anticipato, la sentenza quindi dice che non è necessario che uno specifico veicolo debba essere iscritto all’ASI per beneficiare dell’esenzione dal bollo. Piuttosto si fa riferimento all’elenco analitico delle marche e dei modelli disposto dall’Automotoclub Storico Italiano.

Sulla questione è quindi intervenuto Angelo Sticchi Damiani, che è a capo di ACI, ammettendo che la “sentenza cerca di chiarire un argomento abbastanza delicato e importante”. Il presidente di ACI ha quindi proseguito dicendo che “alla luce di tutto ciò, appare necessario rivedere le norme che non sono state adeguate ai tempi e quindi alle esigenze di chi colleziona vere auto storiche”.

La sentenza

La sentenza citata è la 4227/19 pubblicata dalla sezione tributaria regionale N°9 del Lazio. Da questa emerge quindi che le auto storiche non pagano il bollo anche nel momento in cui il proprietario di quella specifica vettura non ha ottenuto (né richiesto) il certificato rilasciato dall’Automotoclub Storico Italiano. Inoltre aggiunge che il proprietario non ha necessità di presentare un’istanza specifica nei confronti della propria Regione. Ciò perché il veicolo dovrà semplicemente rientrare nell’elenco analitico dei modelli e marche stilato proprio dall’ASI.

Quindi ancora Angelo Sticchi Damiani ha aggiunto che “l’ASI non ha mai pubblicato la lista chiusa contenente i criteri precisi per le vetture con oltre venti anni di età, così come richiesto già dalla Finanziaria del 2000, divenendo quindi inadempiente nei confronti di una Legge dello Stato”.

In ogni caso attualmente la sentenza emessa in precedenza dalla Commissione tributaria provinciale di Roma risulta confermata, e risulta bocciato il ricorso proposto dall’ente territoriale. Tuttavia, come previsto dall’articolo 63 della legge 342/00, l’esenzione dalla tassa di possesso per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dipende proprio dall’accertamento costitutivo dell’ASI. Unico delegato per adempiere a compiti simili. L’accertamento quindi si riferisce a categorie di veicoli complessive, come quella in cui ricade anche la citata Alfa Romeo 164 TS.

Il presidente di ASI non condivide le liste chiuse

Sulla questione delle liste chiuse relative a specifici veicoli, il nuovo presidente di ASI Alberto Scuro ha espresso pareri non proprio positivi. “Una lista non può selezionare veicoli che, a parità di anzianità o grado di conservazione, avrebbero la possibilità di ottenere tutele in quanto storici. In questo modo lo Stato aiuterebbe i possessori di veicoli costosi, e quindi esclusivi, e non chi vuole conservare, osservando le ovvie normative previste, veicoli di certo più diffusi ma di valore inferiore che in ogni caso hanno segnato la storia del nostro Paese e delle nostre famiglie”.

Quindi ha proseguito fissando alcuni punti interessanti sulla questione: “i veicoli storici vanno individuati in base alle loro caratteristiche di originalità quindi non in base all’appartenenza o meno a liste che escluderebbero il 90% dei proprietari di veicoli datati di chiedere la giusta certificazione anche se in possesso delle caratteristiche previste”. Affermazioni di certo pienamente condivisibili.