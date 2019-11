Bonus rottamazione 2020 ottiene l’approvazione dal Senato

Il Governo ha rinnovato anche per il 2020 il bonus rottamazione. In particolare, è previsto un incentivo statale per chi rottama una vettura Euro 0, 1, 2 o 3 e non ne acquista una nuova.

Il bonus corrisponde a 1500 euro e può essere usato nell’arco di tre anni per acquistare abbonamenti per i mezzi pubblici o per la mobilità condivisa a zero emissioni (es. bike sharing). Dopo aver ricevuto il via libera dal Senato, ora il Decreto Clima dovrà attendere il sì dalla Camera dei deputati in modo da renderlo operativo a partire dal 1 gennaio 2020.

Bonus rottamazione 2020: quasi confermati gli incentivi per il nuovo anno

I destinatari del bonus rottamazione sono alcune delle città presenti nell’Unione Europea che non hanno preso i giusti accorgimenti per migliorare la qualità dell’aria. Esempi in Italia sono Milano e Roma.

I 250 milioni di euro stanziati dal Governo per il Decreto Clima riguardano all’incirca 25 milioni di persone presenti in Toscana, Sicilia, Veneto, Lombardia, Campania, Puglia, Piemonte, Lazio, Umbria e Liguria.

Infine, oltre ai 1500 euro destinati alle vetture, anche coloro che decideranno di rottamare un motociclo di classe Euro 2 o Euro 3 con motore a due tempi, otterranno un bonus di fino a 500 euro sempre da sfruttare in tre anni per comperare abbonamenti per i mezzi pubblici o per la mobilità condivisa a zero emissioni.