Abarth 695 70° Anniversario: come ammirarla da vicino grazie a un’app

Grazie a una speciale applicazione, tutti gli interessati alla nuova Abarth 695 70° Anniversario potranno ammirarla dal vivo sfruttando un semplice smartphone. In particolare, la casa automobilistica dello Scorpione ha lanciato la nuova applicazione Abarth AR 695 che permette agli utenti di sfruttare la realtà virtuale per scoprire nel dettaglio la nuova compatta sportiva.

L’applicativo, disponibile sia per Android che per iOS, è stato lanciato in occasione del giorno del compleanno di Carlo Abarth, il fondatore della casa automobilistica italiana nato il 15 novembre del 1908 e morto il 24 ottobre del 1979.

Abarth 695 70° Anniversario: lo Scorpione lancia la nuova app Abarth AR 695 dedicata alla nuova vettura

Il funzionamento dell’app Abarth AR 695 è davvero semplice. Una volta scaricata dal Google Play Store o dall’App Store sul proprio smartphone o tablet, è necessario inquadrare una superficie abbastanza spaziosa usando la fotocamera del proprio dispositivo.

Come per magia comparirà la nuova Abarth 695 70° Anniversario in 3D e con proporzioni 1:1, a seconda dell’ambiente circostante. In questo modo, gli interessati avranno l’opportunità di apprezzare sia l’abitacolo che l’esterno del piccolo bolide e interagire con diverse caratteristiche come il nuovo spoiler ad assetto variabile, il clacson, le portiere e persino il motore turbo da 1.4 litri con potenza di 180 CV e 250 nm di coppia massima.

Oltre a tutte queste possibilità, l’app Abarth AR 695 consente di scattare delle foto stando a fianco del modello 3D. Lo Scorpione ha deciso di offrire questa possibilità alle persone dopo il successo ottenuto nel 2017 con il lancio della 124 Spider. L’app dedicata a quest’ultima, infatti, venne scaricata dagli store oltre 4000 volte.