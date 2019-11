Alfa Romeo Stelvio promozione: noleggi ma poi compri

Di Alfa Romeo Stelvio promozione ci siamo già occupati qui, con un articolo ricco e completo. Ma allora, perché ci torniamo su? Semplice. Sono numerosi i clienti che si recano nelle concessionarie per avere maggiori informazioni sulla formula così nuova e affascinante, valida tutto novembre 2019. E parecchi lettori ci hanno chiesto lumi. Ecco allora qualche dritta in più.

Alfa Romeo Stelvio promozione, noleggio speciale

Per iniziare, l’offerta di noleggio è riferita all’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Sport Tech. Vediamo i dettagli con Iva inclusa. Infatti, l’idea è per i privati senza partita Iva: un noleggio a lungo termine che invece, sino a qualche anno fa, era dedicato dalle Case solo alle aziende e ai professionisti. Se Leasys dà l’ok, allora serve un anticipo di 11.500 euro. Il canone mensile è di 299 euro per 36 mesi e 60.000 km. Ci sono Rca, bollo, assistenza stradale, manutenzione, Incendio e furto, riparazione danni, infomobilità I-Care, app per la gestione dei servizi. Ma un altro punto forte è questo: alla scadenza del contratto di noleggio il cliente avrà diritto di prelazione per l’eventuale acquisto del veicolo.

La puoi comprare

Dopo tre anni di noleggio a lungo termine, se versi 27.810 euro, l’auto è tua. Prima, era di Leasys: tu la guidavi e basta. Ora, pagando 27.810 euro, diventi proprietario della vettura. Siamo davanti a un noleggio molto particolare. Infatti, il noleggio a lungo termine tradizionale prevede l’anticipo, i canoni mensili per un periodo variabile da un anno a sei anni, con una media di quattro anni. Durante i canoni, il cliente guida l’auto della società di noleggio o della Casa: non è titolare della vettura. Alla fine, restituisce la macchina e non può avere sulla stessa nessuna pretesa. Invece, con Alfa Romeo Stelvio promozione, così come già fanno altri Costruttori tramite un’iniziativa moderna, il consumatore può fare il grande passo. Diventa proprietario del veicolo.

Una sorta di prova

I vantaggi di questa formula innovativa sono numerosi. Anzitutto, i canoni di noleggio sono una sorta di investimento per il futuro. Inoltre, si fa una sorta di prova della macchina: se dopo tre anni si è ancora innamorati dell’Alfa Romeo Stelvio, o di quella specifica versione, si compra l’auto. Viceversa, se il… fidanzamento è finito e si vuole passare a un’altra, si dichiara la fine del noleggio. E si prende sempre a noleggio a lungo termine in altro modello o un’altra versione.