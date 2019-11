Fiat 500X Sport promozione acquisto con pro e contro 

Si entra nel vivo delle offerte delle Case auto di novembre 2019: fra le altre, la Fiat 500X Sport promozione acquisto. Per la precisione della 500X Sport 1.0 da 120 CV Euro 6d. Il prezzo di partenza di listino è di 24.500 euro. A questo punto, aderendo alla promo, le possibilità sono due, come leggiamo in basso.

Due soluzioni

La prima soluzione è comprare la Fiat 500X in contanti: 21.700 euro. Pertanto, in questo caso, lo sconto è di 2.800 euro. La seconda soluzione è comprare la vettura a rate: 20.500 solo con finanziamento FCA Bank. Lo sconto sale a 4.000 euro. Ed è proprio del finanziamento che ci occupiamo, visto che è il cuore dell’iniziativa FCA.

Anticipo zero: Fiat 500X Sport promozione

Il finanziamento di FCA Bank per la Fiat 500X Sport 1.0 da 120 CV. Anticipo zero, che è un grande aiuto per chi non vuole sborsare neppure un euro. Magari non ha denaro adesso o non vuole intaccare risorse subito. Il tutto dura 61 mesi, con 60 rate mensili di 295,5 euro. Inclusi servizio marchiatura di 200 euro e polizza pneumatici di 42,12 euro. Viene immediatamente fissato un valore futuro garantito pari alla rata finale residua di 8.495,88 euro. Dopo cinque anni di rate, il cliente è davanti a tre possibilità. Uno: paga 8.495,88 euro e tiene l’auto. Due: impiega 8.495,88 euro di 500X in permuta e compra un’altra auto Fiat. Tre: si disfa della vettura senza né dare né avere un centesimo.

Importo totale credito dell’offerta FCA

L’importo totale del credito è di 21.058,12 euro per la Fiat 500X promozione. Si pagano interessi per 4.957,76 euro. Alla fine, l’importo totale dovuto è di 26.243,88 euro. Incide il Tan del 6,45%: Tasso annuo nominale. Taeg 7,88%: Tasso annuo effettivo globale. È il Taeg da tenere d’occhio perché include tutti i costi del finanziamento. E la promo Fiat propone un Taeg non eccezionale. Lo sconto è di 4.000 euro e fa gola. Ma si spende in totale con le rate 26.243,88 euro. Nel complesso, una promo gustosa e di cui approfittare.

Occhio al contratto

Attenzione: la percorrenza totale è di 75.000 km nei cinque anni per la Fiat 500X Sport promozione. La penale per chi restituisce la vettura e sfora il tetto è di 0,05 euro per km in più. Sta tutto scritto nel contratto. Non solo: l’auto, se ridata indietro, dev’essere nelle condizioni stabilite al momento dell’acquisto. Il giudizio lo darà la concessionaria. Quindi, se la macchina ha meno di 75.000 km ed è nelle condizioni fissate dal contratto, vale 8.495,88 euro alla fine dei cinque anni di rateazione. Viceversa, se ha più di 75.000 km, c’è la penale; idem se le condizioni non sono quelle del contratto. In particolare, pesano la carrozzeria con un’ammaccatura e gli interni rovinati. Così come la meccanica non in linea con le attese.