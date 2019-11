Maserati Quattroporte disponibile a 1200 euro al mese grazie a Everywhere

Oltre che per Ghibli e Levante, Maserati sta proponendo la promozione Everywhere anche per la Maserati Quattroporte 2020 in versione diesel. Tale iniziativa è riservata a imprenditori, aziende e liberi professionisti possessori di partita IVA che decidono di acquistare la lussuosa del Tridente tramite leasing finanziario.

In particolare, è possibile mettersi alla guida della Maserati Quattroporte diesel pagando 1200 euro al mese per 48 mesi e versando un anticipo di 15.680 euro. Alla fine, è prevista una rata di 24.662 euro. Complessivamente, quindi, la Maserati Quattroporte diesel sarà vostra pagando 85.042 euro al netto di IVA, MIS, IPT e contributo PFU.

Maserati Quattroporte: l’iniziativa è valida fino al 30 novembre 2019

Da precisare che è prevista anche la polizza furto e incendio del valore di 6669,26 euro valida per tutta la durata del contratto (calcolata su cliente residente nella provincia di Modena). Il leasing finanziario Everywhere prevede, inoltre, TAN fisso del 2,39% (salvo arrotondamento della rata), tasso leasing del 2,43% e la possibilità di effettuare massimo 100.000 km. In caso di superamento, la casa automobilistica modenese applicherà 0,10 cent/km.

Proprio come le soluzioni viste per Levante e Ghibli, l’iniziativa è valida fino al 30 novembre 2019. La versione in questione è quella con motore diesel V6 da 3 litri in grado di sviluppare una potenza di 275 CV e 600 nm di coppia massima. Secondo quanto dichiarato dal Tridente, la lussuosa è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e di raggiungere una velocità massima pari a 252 km/h.