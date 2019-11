FCA propone degli interessanti incentivi agli americani che acquistano una nuova auto

Tutti gli automobilisti americani che decidono di acquistare un’auto di FCA a novembre, possono beneficiare dei prezzi offerti dal gruppo automobilistico italo-americano ai suoi dipendenti su diversi modelli parecchio popolari. Inoltre, secondo quanto dichiarato da Cars Direct, i clienti possono combinare il prezzo già scontato con altre promozioni disponibili, il tutto fino al 2 dicembre 2019.

Lo sconto per i dipendenti di Fiat Chrysler Automobiles equivale al 5% sul prezzo della fattura del rivenditore, meno una commissione di 200 dollari. I veicoli idonei all’offerta sono: Chrysler Pacifica (non modello ibrido), Dodge Grand Caravan e Durango, Jeep Renegade, Compass, Cherokee e Grand Cherokee (escluse versioni SRT e Trackhawk) e Ram 1500 Classic, 1500, 2500 e 3500.

FCA: sconto dipendente riservato ai nuovi acquirenti americani

Secondo Cars Direct, la possibilità di combinare il prezzo riservato ai dipendenti e le promozioni esistenti permette di fare affari davvero interessanti. Ad esempio, un Ram 1500 Big Horn 4×4 viene generalmente venduta ad un prezzo di partenza di 39.790 dollari. Tuttavia, gli sconti consentono di abbassare la cifra di oltre 10.000 dollari.

Il configuratore online di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram permette già di ottenere lo sconto sui modelli succitati in fase di realizzazione. Gli altri incentivi disponibili però non compaiono, quindi bisogna tenere in considerazione la possibilità di risparmiare di più presso il concessionario.

Anche se la nuova iniziativa di FCA non include le Dodge Challenger e Charger, Cars Direct sottolinea che lo sconto dei 10 dollari per CV è ancora valido. Ciò significa che gli automobilisti americani possono portarsi a casa una Challenger SRT Hellcat Redeye con uno sconto di fino a 7970 dollari oppure una Charger SRT Hellcat con uno sconto di 7070 dollari.