Maserati Levante disponibile fino al 30 novembre tramite leasing Everywhere

Oltre che per la Ghibli, Maserati ha deciso di proporre la soluzione Everywhere anche per il suo Maserati Levante. In particolare, è possibile mettersi alla guida del SUV del Tridente in versione diesel usufruendo di un leasing finanziario che prevede un canone mensile di 700 euro al mese per 47 mesi.

La promozione è disponibile per imprenditori, aziende e liberi professionisti con partita IVA. Entrando più nello specifico, il costo finale del Maserati Levante diesel sarà di 62.269 euro (al netto di IVA, MIS, IPT e contributo PFU). Inoltre, è previsto un anticipo di 13.570 euro, TAN fisso del 2,39% (salvo arrotondamento rata) e tasso leasing del 2,43%.

Maserati Levante: la versione diesel disponibile a 700 euro al mese per aziende e professionisti

Al termine dei 47 canoni mensili, è possibile riscattare la vettura pagando una rata finale pari a 24.907,60 euro. Sempre secondo quanto riportato sul sito, la soluzione Everywhere per il Maserati Levante prevede la possibilità di percorrere massimo 100.000 km con un costo di 0,10 cent/km se si supera tale soglia.

Il leasing finanziario comprende anche la polizza furto e incendio del valore di 5146,14 euro per tutta la durata del leasing (calcolata su cliente residente nella provincia di Modena) e inoltre è valido fino al 30 novembre 2019. Il modello proposto in promozione è la variante diesel con motore V6 da 3 litri capace di sviluppare una potenza di 275 CV e 600 nm di coppia massima.

Le prestazioni sono indubbiamente di alto livello con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e una velocità massima pari a 230 km/h. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica modenese, il Maserati Levante propone un consumo medio nel ciclo combinato pari a 11,4/11,9 litri ogni 100 km e delle emissioni di CO2 sempre nel ciclo combinato di 259/269 grammi al km.