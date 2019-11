Maserati Ghibli disponibile a 750 euro al mese fino al 30 novembre

Maserati ha deciso di lanciare un’interessante promozione che vede protagonista la bellissima berlina Maserati Ghibli. In particolare, fino al 30 novembre 2019, la vettura è disponibile in leasing per imprenditori, aziende e liberi professionisti con partita IVA al prezzo di 750 euro al mese.

Oggetto dell’offerta è la versione diesel con motore V6 da 2.9 litri con potenza di 350 CV, disponibile al prezzo promozionale di 58.235 euro (al netto di IVA, MIS, IPT e contributo PFU).

Maserati Ghibli: disponibile in leasing tramite finanziamento Everywhere

La formula di leasing, tramite soluzione Everywhere, consente di mettersi alla guida della lussuosa berlina pagando 750 euro al mese per 47 mesi e e versando un anticipo di 12.730 euro. Previsto TAN fisso del 2,39% e tasso leasing del 2,44%, oltre a furto e incendio inclusi nel prezzo.

Al termine dei 47 mesi sarà possibile riscattare la Maserati Ghibli pagando la rata finale di 18.635,20 euro. La nuova promozione Everywhere proposta da Maserati per la sua Ghibli include anche un’opzione di tutela se viene applicato il blocco alla circolazione.

Si tratta di un sistema di copertura completo nel caso in cui ci fosse un limite di circolazione nella provincia o nel comune di residenza. In questo caso, il conducente avrà la possibilità di restituire anticipatamente la vettura senza dover corrispondere ulteriori canoni mensili e senza alcuna penale, se viene applicato un blocco di almeno 60 giorni.

Oltre a questo, è previsto il rimborso delle spese riguardanti l’uso di mezzi alternativi come ad esempio taxi e il noleggio con conducente in caso di blocchi di almeno cinque giorni. Da precisare che, superati i 100.000 km, è previsto un costo di 0,10 cent/km. Vi ricordiamo, infine, che la Maserati Ghibli 2020 è in grado di garantire una velocità massima di 267 km/h ed è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi.