Jeep Renegade e Compass: il brand si prepara all’ibrido con la promozione Road to Hybrid

Jeep ha lanciato nelle scorse ore un’interessante promozione che riguarda le nuove Jeep Compass e Renegade ibride plug-in con il nome di Road to Hybrid.

In particolare, la nuova offerta del brand permette di acquistare la Compass in versione Limited 1.6 da 120 CV al costo di 499 euro al mese. Tuttavia, la promozione Road to Hybrid consente di sostituirla tra un anno con la nuova Compass ibrida plug-in usufruendo di uno sconto garantito pari a 2000 euro da aggiungere alle promozioni che saranno attive al momento dell’acquisto. Previsto TAN 3,99% e TAEG 6,88%.

Jeep Renegade e Compass: previsto uno sconto di 2000 euro sulle nuove versioni ibride plug-in

L’offerta include 48 mesi e una percorrenza massima di 1000 km. In caso di superamento, il cliente sarà tenuto a pagare un importo variabile mensile per i km effettivamente percorsi al costo di 0,09 cent/km per l’offerta base e 0,18 cent/km per quella plus. I km percorsi verranno rilevati attraverso il servizio di infomobilità Leasys I-Care.

All’interno della promozione base sono inclusi i seguenti servizi: copertura RCA con penale risarcitoria, tassa di proprietà, assistenza stradale e servizio di infomobilità I-Care tramite app gratuita per la gestione dei servizi.

Quelli inclusi nell’offerta plus, invece, sono: copertura RCA con penale risarcitoria, tassa di proprietà, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura incendio e furto con penale risarcitoria, servizio riparazione danni con penale risarcitoria e servizio di infomobilità I-Care con utilizzo di app gratuita per la gestione dei servizi.

Per quanto riguarda la Jeep Renegade, il SUV compatto è disponibile in versione Limited 1.6 da 120 CV con motore diesel al costo di 398 euro al mese. Pure in questo caso, Jeep permette di sostituirla con la nuova versione plug-in hybrid usufruendo di uno sconto di 2000 euro, oltre a quello previsto dalle future promozioni attive. Previsto TAN 3,99% e TAEG 7,39%.

Se si sceglie tale versione, il contratto prevede un anticipo di 2000 euro, 12 rate mensili di 398 euro ciascuna e una rata finale di 16.094,364 euro che corrisponde al valore futuro garantito.

Sia per la Jeep Renegade che per la Compass, la promozione Road to Hybrid è valida fino al 30 novembre 2019 mentre l’extra sconto di 2000 euro potrà essere sfruttato fino al 31 dicembre 2020. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale di Jeep