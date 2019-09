Jeep Gladiator: ecco il nuovo spot pubblicitario dedicato al pick-up

Jeep ha deciso di lanciare un nuovo spot pubblicitario lungo 60 secondi dedicato al Jeep Gladiator 2020 chiamato Seats. Il video promozionale è stato pubblicato ieri sera durante la prima partita di football professionale della stagione 2019.

Lo spot di 60 secondi parla degli irrequieti, quelli che difficilmente riescono a stare fermi e che hanno bisogno di muoversi. Seats può essere visto su tutti i vari canali social ufficiali del marchio automobilistico americano come YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

Jeep Gladiator: Seats è il nome dell’ultimo spot pubblicitario dedicato al nuovo pick-up

Marissa Hunter, Head of Marketing di FCA Nord America, ha detto: “Come anticipa il nome, il nostro nuovissimo Jeep Gladiator è pensato per l’azione, per conquistare. Sia che tu scelga di andare all’aperto, su sabbia, neve o giungla urbana. Le varie funzionalità di Jeep Gladiator sono pensate per coloro che siedono sui sedili. Gladiator è Jeep 4×4 al 100% e truck al 100%. Un cambio di gioco che incarna il vero spirito di libertà in un veicolo Jeep”.

Hunter ha aggiunto: “Il Jeep Gladiator è più di un semplice pick-up. Apre le porte allo stile di vita dei gladiatori, il che significa che troveremo consumatori ovunque inseguano o perseguano le loro passioni, che si tratti di sport, avventura all’aperto, eventi attuali e molto altro. La nostra strategia televisiva, digitale e sociale viene coordinata per ottimizzare completamente la dimensionalità dei consumatori che vedono il Jeep Gladiator come il complemento perfetto del loro stile di vita attivo”.

Il media plan di Jeep Gladiator ispirerà gli appassionati di outdoor con contenuti davvero interessanti. Il video Seats è stato creato in collaborazione con DDB Chicago mentre la traccia audio in sottofondo si chiama proprio Gladiator ed è stata realizzata dall’artista Zayde Wolf.