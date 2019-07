Fiat Argo e Cronos ottengono 3 stelle dal Latin NCAP

Il New Car Assessment Programme (Programma di valutazione dei nuovi modelli di automobili) per America Latina e Caraibi, Latin NCAP, ha rivelato i risultati del quarto giro di test fatti nel 2019. Due modelli di segmento B sono stati molto apprezzati con valutazioni da 3 a 4 stelle e con una buona protezione per i bambini.

Fra le due spicca la Fiat Argo prodotta in Brasile (e Cronos costruita in Argentina) che ha conquistato 3 stelle per la protezione dei passeggeri adulti e 4 per i bambini. All’interno dell’abitacolo troviamo due airbag frontali di serie che hanno dimostrato, però, di proporre una debole protezione per il torace nel test di impatto laterale.

Fiat: Argo e Cronos testate dal Latin NCAP assieme alla Toyota Etios

Anche se la struttura è stata valutata come instabile, la Fiat Argo/Cronos presenta una buona protezione. La mancanza del sistema Seat Belt Reminder (SBR) per il passeggero e del controllo elettronico della stabilità (ESC) spiegano la valutazione di soli 3 stelle sulla protezione per gli occupanti adulti. La prova per i passeggeri più piccoli, invece, ha dimostrato la buona performance del sistema ISOFIX.

Sebbene la Fiat Argo/Cronos dia la possibilità di scollegare l’airbag, nel caso in cui il seggiolino venga installato sul sedile del passeggero anteriore rivolto all’indietro, non soddisfa i requisiti previsti dal Latin NCAP. La stessa cosa vale per il sistema ISOFIX che anch’esso non rispecchia i requisiti dell’ente.

L’altra vettura ad essere stata testata dal Latin NCAP è la Toyota Etios assemblata in Brasile. Tale auto ha ottenuto 4 stelle nella protezione sia di bambini che di adulti. Di serie, ci sono due airbag e il controllo elettronico della stabilità (ESC). Quest’ultima caratteristica, in particolare, viene consigliata dall’ente latino.

Alejandro Furas, segretario generale del Latin NCAP, ha dichiarato: “Il miglioramento delle prestazioni di sicurezza di questi due modelli molto popolari è ben accetto e mostra ancora una volta il potenziale dei programmi di informazione dei consumatori indipendenti. I produttori stanno reagendo ai test NCAP latini offrendo livelli di sicurezza oltre i requisiti normativi. Ancora una volta è stato dimostrato che il CRS rivolto all’indietro ha vantaggi rilevanti”.

Furas continua dicendo: “L’ultima piattaforma di FCA, usata per costruire sia l’Argo che la Cronos, mostra buoni concetti e sforzi in termini di sicurezza per lo sviluppo e la progettazione in risposta alle richieste dei consumatori. Tuttavia, è una preoccupazione che un produttore di auto come Fiat Chrysler Automobiles non stia ancora offrendo il sistema ESC di serie in una nuova vettura. Inoltre, è inammissibile che auto popolari come questi due modelli non siano ancora dotate di protezioni standard per gli impatti laterali”.

Ricardo Morales Rubio, presidente di Latin NCAP, ha detto: “Questi due modelli popolari sono stati molto richiesti dai consumatori per essere testati. Riconosciamo l’atteggiamento di FCA e Toyota nei confronti del programma NCAP latino e incoraggiamo altri produttori a fare la stessa cosa in modo da offrire ai consumatori latinoamericani e caraibici delle informazioni sulla sicurezza al momento dell’acquisto di una nuova auto. Grazie a queste prove, la sicurezza dei veicoli migliorerà velocemente e soprattutto molte vite saranno salvate“.