Crisi di vendite Alfa Romeo, Maserati Levante e Fiat 500 Dolce Vita: le migliori news della settimana

Alfa Romeo

Per quanto riguarda Alfa Romeo, iniziamo il nostro riepilogo settimanale parlando di dati di vendita. Il marchio, infatti, ha registrato un primo semestre decisamente negativo in Italia, mercato principale del brand che ha registrato un drastico calo delle consegne.

Anche in Europa la situazione è molto negativa. Il marchio Alfa Romeo, infatti, sta registrando vendite in calo in tutti i principali mercati europei con una sola eccezione, la Spagna, che grazie ad un primo trimestre del 2019 molto positivo è riuscita a chiudere in crescita il semestre.

Da segnalare, inoltre, un nuovo calo di vendite negli USA dove Alfa Romeo ha chiuso in calo il primo semestre del 2019 con risultati negativi sia per la Giulia che per lo Stelvio che hanno raccolto dati di vendita nettamente inferiori a quelli registrati lo scorso anno.

Il calo di vendita generalizzato sta creando non pochi problemi ad Alfa Romeo in questa prima parte del 2019 e, a meno di sorprese, anche la seconda metà dell’anno non sarà positiva. Ecco cosa sta succedendo al marchio Alfa Romeo in questi mesi.

Per provare a rilanciare le vendite in Italia, in questo mese di luglio il marchio Alfa Romeo ha presentato una nuova offerta dedicata all’Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech, la nuova serie speciale del SUV disponibile con la formula Noleggio Chiaro.

Da segnalare anche la nuova offerta dedicata all’Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition, nuova serie speciale della segmento C che, dopo la presentazione del mese scorso, è subito protagonista in questo mese di luglio di una promozione molto interessante.

In questi giorni, il marchio Alfa Romeo è tra i principali protagonisti dell’edizione 2019 del Goodwood Festival of Speed, uno degli eventi estivi più importanti per il mondo delle quattro ruote. Pur non presentando sostanziali novità, Alfa Romeo ha conquistato l’attenzione del pubblico con la sua gamma sportiva.L’evento è stata anche l’occasione per il lancio di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing nel Regno Unito.

Da segnalare anche il debutto della nuova Alfa Romeo Giulia Grand Tour, una versione speciale della berlina della casa italiana realizzata da Hertz in collaborazione con Garage Italia Custom e disponibile solo in pochissimi esemplari. Segnaliamo anche un importante riconoscimento per un esemplare di Alfa Romeo 1750 GTV premiato al Chantilly Arts & Elegance 2019

Per quanto riguarda la Formula 1, invece, segnaliamo le ultime dichiarazioni di Raikkonen che si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti nel GP d’Austria dove entrambe le monoposto del team Alfa Romeo Racing sono andate a punti. Soddisfatto anche Giovinazzi che è riuscito a raccogliere il primo punto in Formula 1.

Da segnalare anche il parare di Raikkonen sui nuovi cambiamenti normativi da attuare per rendere la Formula 1 più spettacolare.

Fiat

Come confermato dagli ultimi dati di vendita ufficiali, la Fiat Panda è l’auto più venduta in Italia nel primo semestre del 2019 con consegne in forte crescita rispetto ai dati registrati lo scorso anno e con più del doppio delle vendite delle dirette rivali.

In questa settimana, precisamente il 4 luglio, si è celebrato il 62° compleanno della Fiat 500, uno dei modelli simbolo della produzione del marchio Fiat, che, per l’occasione, ha anche registrato il debutto della nuova serie speciale Dolce Vita, una versione inedita che omaggia la storia del brand.

Intanto, in Brasile, la Fiat Argo continua a raccogliere ottimi risultati di vendita. La city car, infatti, si è confermata essere l’auto più venduta di FCA sul mercato brasiliano superando la più piccola Mobi e le Jeep Renegade e Compass. Nel frattempo, sempre in Brasile, Fiat ha svelato le prime immagini ufficiali della versione S-Design del Fiat Toro, il pick-up che rappresenta uno dei principali successi del brand in Sud America.

Ferrari

Una delle principali novità della storia recente di casa Ferrari è rappresentata, senza dubbio, dalla nuova supercar ibrida Ferrari SF90 Stradale, presentata poche settimane fa dalla casa di Maranello. In questi giorni, il nuovo modello è stato portato in pista da Vettel e Leclerc. Ecco il video ufficiale.

In occasione del Goodwood Festival of Speed 2019 si è registrata la presenza in pubblico della Ferrari Monza SP2 che è quasi pronta per le prime consegne per i (pochissimi) fortunati clienti che hanno avuto modo di ordinarla.

Maserati

Tra le news della settimana per il marchio Maserati segnaliamo l’arrivo di un nuovo video che ci mostra tutte le potenzialità del Maserati Levante GTS, una delle versioni più sportive e potenti del SUV del marchio del Tridente. Intanto, in questi giorni si è registrato il debutto italiano delle versioni Trofeo e GTS del Levante.

In questa settimana si è celebrato il 50esimo anniversario della prima consegna di un esemplare di Maserati Indy, uno dei modelli più iconici della casa del Tridente prodotto a Modena nel luglio del 1969 e spedito in Svizzera.

Da segnalare, inoltre, una serie di nuovi cambi dirigenziali in casa Maserati con la nomina di Davide Grasso a Chief Operating Officer che entra così in FCA dopo aver guidato NIKE per diversi anni ottenendo risultati più che soddisfacenti sotto tutti i punti di vista.

Jeep

Jeep ha annunciato, in questa settimana, che durante il Camp Jeep 2019, in programma la prossima settimana, ci sarà il debutto in anteprima europea del nuovo Jeep Gladiator, il pick-up del marchio americano, già disponibile negli USA, destinato ad arrivare sul mercato europeo nel 2020.

In questi giorni è, inoltre, arrivata la conferma ufficiale dell’avvio della produzione della Jeep Compass e della Renegade ibrida nello stabilimento FCA di Melfi. I due nuovi progetti inizieranno ad essere assemblati nell’impianto lucano nel corso dei primi mesi del prossimo anno.

Intanto Jeep ha confermato che lo sviluppo del mini SUV in India sta procedendo bene e che il nuovo progetto potrebbe essere, a breve, già pronto per il debutto andando così ad ampliare la gamma del costruttore americano.

Da segnalare che Jeep si prepara a lanciare una nuova versione a sette posti della Jeep Compass, un modello destinato ad arrivare solo in alcuni mercati selezionati a partire dall’India, un mercato chiave per Jeep. Intanto la Cherokee deve fare i conti con un nuovo richiamo.

Chiudiamo il riepilogo delle news di Jeep segnalando il grande successo ottenuto dal marchio agli OFF ROAD Magazine 2019.

FCA

In questi giorni si è continuato a parlare del fallimento della trattativa tra FCA e Renault. Il presidente francese Macron ha chiesto al gruppo francese di accantonare definitivamente la fusione con FCA per rafforzare l’alleanza strategica con Nissan.

In questi giorni, l’Antitrust ha attaccato FCA sostenendo che lo spostamento all’estero della sede del gruppo ha creato un enorme danno all’Italia a differenza di quanto annunciato in passato dal gruppo FCA.

Passiamo ora ai dati di vendita di FCA relativi al primo semestre del 2019. Il gruppo ha raccolto risultati molto negativi in Italia, legati soprattutto al calo delle consegne di Fiat e Alfa Romeo. Da notare, inoltre, che FCA ha chiuso in calo il primo semestre negli USA nonostante un buon mese di giugno. Intanto il gruppo continua il suo processo di crescita in Messico mentre calano le vendite in Canada.

Per quanto riguarda il Nord America, inoltre, il gruppo FCA ha ottenuto risultati molto soddisfacenti dalle vendite dei pick-up di RAM che continuano ad essere uno dei principali punti di riferimento della produzione nordamericana del gruppo.

Nel frattempo, in questa settimana, FCA è tornata a parlare del suo futuro elettrico con le dichiarazioni di un manager del gruppo che ha svelato quelli che saranno i piani futuri del gruppo per quanto riguarda la mobilità elettrica ed i futuri modelli a zero emissioni.

Da segnalare anche le ultime dichiarazioni di John Elkann che ha definito l’elettrico e la guida autonoma, due dei principali settori del futuro dell’automotive, come una grande opportunità di crescita per il gruppo.

Da notare, inoltre, che FCA ha siglato un nuovo importante accordo con Santander Consumer, l’istituto di credito da tempo partner di FCA negli USA per la concessione di prestiti e soluzione di leasing ai clienti del gruppo.

Intanto il gruppo ha raggiunto un nuovo accordo di fornitura con ZF che fornirà a diversi modelli dell’azienda, a partire da alcuni veicoli di Jeep e RAM, il nuovo cambio automatico ad 8 rapporti destinato a diventare un punto di riferimento per molti modelli del gruppo.

Dalla Serbia, invece, arrivano conferme in merito alla possibile interruzione dei sussidi che il Governo locale eroga al gruppo FCA per lo stabilimento di Kragujevac dove viene realizzata, a ritmi molto bassi, la Fiat 500L.

Con questa news si conclude la nostra rubrica domenicale. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 14 luglio.