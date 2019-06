Alfa Romeo Stelvio Ti, fusione FCA-Renault e Maserati D-SUV: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana per Alfa Romeo, FCA e tutti i marchi del gruppo italo-americano. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 10 ad oggi domenica 16 giugno, nonostante l’estate alle porte, si è parlato di tantissimi argomenti.

In primo luogo si continua a discutere della fusione tra FCA e Renault con ancora tante polemiche e scambi di accuse relative al fallimento della trattativa. In questi ultimi giorni si è registrato, inoltre, l’arrivo di nuovi rumors relativi ad una possibile riapertura delle trattative tra i due gruppi.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, invece, la notizia principale della settimana è rappresentata dall’apertura degli ordini dell’Alfa Romeo Stelvio Ti, versione sportiva del SUV che va a completare la gamma con l’obiettivo di conquistare nuove fette di mercato, almeno in Italia.

Da segnalare, inoltre, la conferma ufficiale relativa alla cancellazione del progetto del D-SUV Maserati, un modello che doveva essere prodotto dalla base dello Stelvio, e la conferma dell’avvio dei test della nuova Jeep Grand Cherokee, che utilizzerà la piattaforma Giorgio.

Da notare, inoltre, alcune news sui modelli Ferrari, tra cui una possibile evoluzione dell’ibrida SF90 Stradale, e nuove indiscrezioni sul futuro di diversi modelli del marchio Fiat a partire dalla 500X, in arrivo anche in versione plug-in hybrid, e Panda, in arrivo in versione mild hybrid. Ricordiamo, inoltre, che in questi giorni FCA ha annunciato la sua partecipazione al Salone di Torino al Parco Valentino. Il gruppo sarà presente con tutti i suoi brand italiani e con Jeep.

Come sempre, qui di seguito avrete modo di accedere al nostro solito riepilogo settimanale dettagliato degli ultimi sette giorni con link diretti agli articoli pubblicati su ClubAlfa.it. Per leggere le news è sufficiente cliccare sulle frasi in rosso che trovate nel corpo dell’articolo che vi rimanderanno all’articolo completo pubblicato nel corso degli ultimi sette giorni.

Prima di procedere oltre, inoltre, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social per continuare ad essere sempre aggiornati in tempo reale sulle novità di Alfa Romeo e su tutti i marchi del gruppo FCA. Trovate le news di ClubAlfa.it su Facebook e Twitter e sul nostro canale Telegram. Potete seguirci anche su Instagram con il nostro account ufficiale che offre ogni giorno immagini nuove a tema Alfa Romeo.

Da notare, inoltre, che le news di ClubAlfa.it sono disponibili anche tramite Google News, l’applicazione di Google per dispositivi Android, iPhone, iPad e web, e su Filpboard, sia in versione web che tramite app dedicata.

Alfa Romeo

Alfa Romeo ha annunciato la sua partecipazione al Salone di Torino al Parco Valentino in programma dal 19 giugno. All’evento torinese, Alfa Romeo sarà presente con diversi modelli e tornerà ad esporre in pubblico il nuovo Alfa Romeo Tonale Concept, il prototipo che anticipa il futuro C-SUV della casa italiana.

In questi giorni, inoltre, Alfa Romeo ha annunciato l’apertura degli ordini in Italia del nuovo Alfa Romeo Stelvio Ti, inedito allestimento dal marcato carattere sportivo che va ad espandere la gamma del SUV italiano con l’obiettivo di dare una decisa spinta alle vendite.

Per quanto riguarda la Formula 1, invece, registriamo le dichiarazioni di Raikkonen che ha confermato i problemi di mancanza di velocità della monoposto del team Alfa Romeo Racing, un elemento che rappresenta uno dei principali problemi della squadra. Secondo l’ex campione del mondo c’è ancora molto lavoro da fare.

Fiat

In questi giorni segnaliamo l’arrivo di nuovi render che provano ad anticipare le varianti Coupé e Spider della Fiat 500, due modelli che, in futuro, potrebbero espandere la gamma del sub brand 500 del marchio italiano. Intanto negli USA è quasi tutto pronto per il debutto di una “pazza” versione della Fiat 500 dotata del motore V8 Hemi. Intanto, la 500 ha raggiunto quota 3 milioni di unità vendute in Europa.

Nel frattempo, Fiat continua a lavorare sull’erede del Fiat Strada che è stato avvistato in una serie di nuove foto spia confermando la fase avanzata del programma di sviluppo del progetto, oramai vicino al debutto. Il lancio del nuovo Strada dovrebbe avvenire nel marzo del 2020.

Da segnalare, inoltre, che negli USA si registra il debutto della nuova Fiat 500X Urbana Edition, una nuova evoluzione del crossover che proverà a rilanciare le vendite del modello che non è riuscito, per ora, a conquistare il Nord America.

In tema di Fiat 500X evidenziamo l’arrivo di nuove foto spia che ci mostrano il prototipo della versione ibrida del crossover che dovrebbe debuttare in via ufficiale nel corso dei prossimi mesi per poi arrivare sul mercato dal 2020.

In futuro, la gamma Fiat Panda dovrebbe espandersi con l’arrivo di un’inedita variante mild hybrid. Le prime informazioni in merito al progetto sono emerse in questi giorni e confermano che il debutto della versione elettrificata della Panda è sempre più vicina.

Intanto, in Brasile, debutta la nuova Fiat Argo Seleção, nuova serie speciale a tiratura limitata della popolare city car del marchio italiano.

Ferrari

La nuova Ferrari SF90 Stradale è, senza dubbio, una delle principali novità della storia recente della casa di Maranello. La nuova supercar ibrida, in questi giorni, ha fatto parlare di sé grazie a nuovi render che provano ad anticiparne una versione roadster.

In tema di render, in questi giorni arriva una nuova elaborazione digitale del Ferrari Purosangue, il futuro crossover sportivo della casa di Maranello. Il render ci mostra una possibile soluzione per la parte posteriore del nuovo modello di casa Ferrari.

In questi giorni, inoltre, si registra il debutto della Ferrari 612 Scaglietti in versione Shooting Brake di Vanderbrink Design, una one-off esclusiva che arriverà sul mercato con un prezzo di oltre 300 mila Euro diventando un modello da collezione.

Segnaliamo l’avvistamento per le strade di Milano di un esemplare davvero particolare di Ferrari 488 Italia, uno dei modelli di maggior successo della casa di Maranello degli ultimi anni che si mostra in una veste insolita. Per il Gumball 3000 si registra, inoltre, il debutto di un particolare esemplare di Ferrari 812 Superfast.

Da notare il debutto di nuovi render della concept Ferrari Aliante, una possibile evoluzione della gamma di Maranello che, da tempo, sta facendo parlare di sé in rete grazie ad un design davvero molto particolare.

Maserati

In questi giorni, Maserati ha confermato che non realizzerà nuove entry level. La casa del Tridente, quindi, ha cancellato il progetto di realizzazione del D-SUV su base Alfa Romeo Stelvio che era stato inserito all’interno del piano industriale di FCA.

La cancellazione del D-SUV mette, quindi, a forte rischio il futuro dello stabilimento FCA di Cassino, dove vengono prodotte le Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Giulietta. Il sito laziale, infatti, faceva grande affidamento sul nuovo entry level di Maserati per incrementare la sua produzione.

Da segnalare, inoltre, che Maserati sarà protagonista di un evento speciale in Cina con un tour di circa un mese per tutto il Paese che celebra il 105° anniversario dell’azienda e il 15° anniversario dal suo debutto nel mercato cinese

Jeep

La settimana di casa Jeep si apre con l’arrivo delle prime foto spia della nuova generazione di Jeep Grand Cherokee, la nuova ammiraglia del brand americano che potrà sfruttare la piattaforma Giorgio di Alfa Romeo Stelvio e Giulia.

Dopo il debutto negli USA ed in Canada ed in attesa dell’arrivo in Europa, atteso per il 2020, il nuovo pick-up Jeep Gladiator si prepara a debuttare in un altro mercato internazionale, espandendo così il numero di mercati in cui viene commercializzato. Da notare che il Gladiator potrà contare su pneumatici Duelar Bridgestone nell’equipaggiamento originale.

Nel corso dell’evento Trackhakw Days, in programma tra pochi giorni a Balocco, sarà possibile provare la variante da 710 CV della Grand Cherokee, un modello che sarà il protagonista assoluto di tutto l’evento.

Intanto Jeep ha annunciato la sua presenza al Parco Valentino per il Salone di Torino. Il brand americano sarà uno dei protagonisti assoluti dell’evento fieristico piemontese e metterà in mostra anche la versione ibrida della Renegade.

Da segnalare, inoltre, che Jeep rischia di dover fare i conti con una class action per via degli incidenti causati dalla Wrangler negli USA.

FCA

Il tema principale della settimana di FCA è ancora una volta la possibile fusione con Renault. Nei giorni scorsi abbiamo, infatti, registrato l’arrivo dei primi rumors relativi ad una possibile riapertura delle trattative.

In questi giorni, inoltre, Elkann ha rilasciato alcune dichiarazioni confermando il ruolo decisivo della Francia nella scelta di FCA di interrompere le trattative con Renault in breve tempo e rifiutando la richiesta dello Stato francese di aspettare ancora qualche giorno.

Nel frattempo, diversi esponenti del Governo francese confermano che la trattativa tra FCA e Renault potrebbe riprendere già nel corso delle prossime settimane. La notizia è confermata da diverse indiscrezioni. Sul finire della settimana, alcuni rumors svelano il viaggio di Manley a Parigi per verificare la possibilità di riapertura della trattativa.

Con l’inizio della settimana è arrivato un importante annuncio da parte di FCA. Il gruppo italo-americano ha, infatti, annunciato una collaborazione con Aurora per lo sviluppo di soluzioni di guida autonoma da implementare sui veicoli commerciali di nuova generazione. Grazie a questa partnership, la strategia futura di FCA sulla guida autonoma inizia a prendere forma.

Nel frattempo, i sindacati criticano la posizione del Governo italiano sulla fusione FCA Renault ed, in particolare, il “silenzio assordante” degli esponenti dell’esecutivo sulla questione che continua ad essere uno dei temi principale delle cronache economiche del Paese

In questi giorni abbiamo pubblicato un articolo di approfondimento relativo alle motivazioni che hanno spinto FCA a spostare la sua sede ad Amsterdam e quali sono i reali vantaggi di questa scelta che, in passato, fece molto discutere.

Da segnalare, inoltre, alcune dichiarazioni di Bill Ford, presidente esecutivo di Ford, che ha confermato di aver discusso in passato con Marchionne in merito ad una possibile fusione tra Ford ed FCA. I due manager furono concordi che un’alleanza tra i due gruppi non sarebbe stata conveniente.

Intanto FCA ha annunciato il prolungamento per altri 4 anni della sponsorizzazione con la Figc confermando l’impegno per il sostengo del calcio e delle nazionali del nostro Paese anche per i prossimi eventi.

FCA sarà presente al Salone di Torino al Parco Valentino al via tra pochi giorni con tutti i suoi brand principali. In questi giorni, anche Abarth ha confermato la sua presenza all’evento. Al Salone di Torino ci sarà anche il brand Lancia che esporrà un nuovo allestimento della Ypsilon. Per gli appassionati di auto d’epoca, ricordiamo che anche FCA Heritage sarà alla fiera di Torino.

Da segnalare anche i continui problemi per lo stabilimento FCA di Kragujevac in Serbia, il sito di produzione della 500L. Per i prossimi mesi, a causa dei bassissimi livelli produttivi, i dipendenti dello stabilimento lavoreranno a chiamata.

FCA ha annunciato in questi giorni di aver già superato quota 100 mila unità di motori FireFly Turbo prodotti presso lo stabilimento di Bielsko-Biala in Polonia. Questa nuova famiglia di motori rappresenterà uno degli elementi centrali della gamma dei modelli FCA in futuro. Nel frattempo, in Sud America, il gruppo FCA si aspetta una forte crescita per il 2019

Con questa news si conclude la nostra rubrica domenicale. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 23 giugno Continuate a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.