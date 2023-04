Fiat 500 Elettrica: ad aprile è possibile provarla gratuitamente per una settimana

La gioia di vivere e la libertà di viaggiare accompagnano da sempre l’inizio della bella stagione e accentuano il desiderio di trascorrere momenti di pura evasione, nel segno dell’eleganza e del gusto italiano. La nuova Fiat 500 Elettrica rende quest’esperienza ancora più coinvolgente e sostenibile.

Parte l’iniziativa di Fiat, in collaborazione con la sua rete di concessionarie, che consentirà agli italiani per tutto il mese di aprile, di guidare e per ben sette giorni il modello che unisce la propulsione 100% elettrica con lo spirito allegro e glamour della leggendaria 500.

Fiat 500 Elettrica tre quarti posteriore

Fiat 500 Elettrica: il brand propone un’offerta molto interessante valida solo per questo mese

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth Italia, ha detto di essere orgoglioso di questa iniziativa che, soprattutto in questo momento, permette a tutti di vivere e di apprezzare concretamente quanto la mobilità elettrica si possa sposare con le più svariate esigenze quotidiane.

Con Nuova 500, il brand torinese vuole svolgere il proprio ruolo nello sviluppo di una mobilità urbana più sostenibile, e non è solo una questione di business, ma si tratta anche di un piccolo passo in avanti per l’ambiente.

Questa missione è condivisa con la rete di concessionari italiani che Galassi ha ringraziato per avere abbracciato con grande entusiasmo l’iniziativa. Del resto, la diffusione della mobilità elettrica è una meta da raggiungere tutti insieme, a beneficio del nostro pianeta, e, se fatto a bordo dell’iconica 500 Elettrica, diventa anche un momento ricco di emozioni e fascino.

Fiat 500 Elettrica

Disegnata e prodotta in Italia, la nuova city car a zero emissioni ha una sorprendente facilità di utilizzo, un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica (o fino a 460 km nel solo ciclo urbano) grazie a una batteria da 42kWh. È dotata di serie della ricarica rapida da 85 kW, che permette di ricaricare l’80% della batteria in soli 35 minuti.

Ancora una volta lo storico marchio torinese ha fatto un passo avanti in direzione della transizione alla mobilità elettrica e per coloro che vorranno proseguire il loro viaggio verso il futuro della mobilità.

Fino al 30 aprile è disponibile una promo davvero interessante

Il costruttore ha realizzato una promozione speciale valida fino al 30 aprile: ci si può mettere subito al volante della nuova Fiat 500 Elettrica con l’offerta leasing di Stellantis Financial Services, che prevede anticipo zero, 48 mesi, 47 canoni da 299 euro, riscatto di 14.380 euro, TAN fisso del 5,99%, TAEG del 7,21% oltre oneri finanziari e dopo 48 mesi si è liberi di restituirla (offerta valida in caso di rottamazione, incentivi statali e Leasing).

Le condizioni dell’offerta: 1500 euro di Sconto Rottamazione + 5000 euro di incentivi statali. Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad Euro 4 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi.

La 500 Elettrica propone un prezzo di listino di 29.950 euro (IPT e contributo PFU esclusi), promo con incentivo statale di 23.450 euro. Un esempio di leasing per clientela privata di Stellantis Financial Services Italia prevede anticipo zero, importo totale del credito di 24.029,67 euro, importo totale dovuto di 28.435,97 euro (composto da importo totale del credito, interessi di 3670,30 euro, spese di gestione mensili 15 euro e imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 16 euro).

L’offerta include servizi facoltativi di Polizza cristalli 263 euro e Tyre Insurance 34,32 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate da 299 euro e un Valore di Riscatto di 14.379,75 euro. Le spese invio rendiconto periodico cartaceo sono di 0 euro all’anno, il TAN (fisso) del 5,99% e il TAEG del 7,21%.

Solo in caso di restituzione e/o sostituzione della Fiat 500 Elettrica alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,05 di euro per ogni km, ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 20.000 km.