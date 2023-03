Peugeot 5008: ecco le foto spia della nuova generazione 100% elettrica [AGGIORNAMENTO]

AGGIORNAMENTO: Dopo un’attenta analisi, pare che in realtà si tratti del primo prototipo della nuova Renault Scenic E-Tech Electric 100% elettrica in arrivo nei prossimi mesi.

Peugeot si sta impegnando per introdurre al più presto sul mercato la terza generazione del Peugeot 5008. Ora, grazie a delle foto spia condivise da Motor.es e catturate nel Circolo Polare Artico, possiamo dare uno sguardo in anteprima alla versione totalmente elettrica.

Con l’imminente Peugeot e-5008, il marchio di Stellantis amplierà ulteriormente la sua offerta di veicoli elettrici. Visto che la seconda generazione del 5008 ha dominato il suo segmento in Europa con oltre 300.000 unità vendute, non sorprende che la casa del Leone stia lavorando su una variante a zero emissioni.

Peugeot e-5008 2024 profilo laterale

Peugeot 5008: un prototipo della versione elettrica è stato avvistato nel Nord Europa

Fonti interne hanno rivelato che il nuovo 5008 (noto internamente come P74) sarà disponibile sia in versione a cinque che a sette posti. Tuttavia, non è ancora chiaro se anche il Peugeot e-5008 offrirà tre file di sedili.

In ogni caso, il Peugeot 5008 2024 impiegherà la piattaforma STLA Medium, ideata da Stellantis per i veicoli di segmento C e D. La variante 100% elettrica dovrebbe garantire un’autonomia di circa 700 km con una singola ricarica e utilizzare batterie con capacità tra 87 e 104 kWh.

Si prevede che i modelli base avranno un unico motore elettrico mentre la configurazione a doppio motore potrebbe essere riservata alla versione GT di fascia alta. Per quanto riguarda la variante con motore a combustione interna, il nuovo Peugeot 5008 dovrebbe offrire almeno due opzioni ibride: una versione da 1.6 litri con tecnologia plug-in hybrid e una da 1.2 litri con tecnologia mild hybrid. Non ci saranno motorizzazioni diesel in vendita.

Infine, la nuova generazione del 5008 verrà prodotta presso lo stabilimento di Sochaux, in Francia, con la produzione prevista per iniziare nel 2024.

È uno dei SUV a sette posti più apprezzati presenti sul mercato

Ricordiamo che il Peugeot 5008 è un SUV di medie dimensioni e rappresenta una delle opzioni più apprezzate nel segmento degli Sport Utility Vehicle a sette posti grazie al suo design elegante e all’ampio spazio interno, che ne fanno un’ottima scelta per famiglie numerose o per chi desidera viaggiare comodamente con molti passeggeri.

Il design esterno combina linee fluide e dinamiche con un’immagine robusta e imponente, tipica dei SUV. La grande calandra frontale e le luci diurne a LED conferiscono al 5008 un aspetto distintivo e moderno.

L’abitacolo è pensato per offrire il massimo del comfort e dell’ergonomia. Gli interni sono spaziosi e ben rifiniti, con materiali di qualità e un design raffinato. La plancia prevede un sistema di infotainment completo e intuitivo, che include funzioni di navigazione, intrattenimento e connettività smartphone.

Una delle caratteristiche principali del 5008 è la sua versatilità interna. I sedili posteriori sono configurabili in modo indipendente, consentendo di adattare facilmente lo spazio a seconda delle esigenze di carico o del numero di passeggeri. Quando non utilizzati, i sedili della terza fila possono essere ripiegati nel pavimento, aumentando ulteriormente la capacità di carico.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il 5008 offre diverse opzioni sia a benzina che diesel, con una gamma di propulsori adatti a soddisfare diverse esigenze di guida e consumi. Inoltre, è disponibile anche una versione ibrida plug-in, che combina un motore a benzina con uno 100% elettrico, offrendo una maggiore efficienza energetica e riducendo le emissioni.

In termini di sicurezza, il Peugeot 5008 è dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, la frenata d’emergenza, l’avviso di uscita involontaria dalla corsia e il monitoraggio dell’angolo cieco, per citarne alcuni. Queste caratteristiche contribuiscono a renderla un’auto sicura e affidabile per le lunghe percorrenze o per i viaggi in famiglia.