Opel Corsa a 199 euro al mese con anticipo zero

L’Opel Corsa è disponibile in promozione fino al 31 marzo 2023 nella versione Edition con motore benzina da 75 CV tramite il finanziamento Scelta Opel al prezzo scontato di 13.950 euro anziché 16.950 euro (prezzo di listino di 19.950 euro con IPT e contributo PFU esclusi).

In particolare, l’offerta prevede anticipo zero, 35 rate mensili da 199 euro (incluse spese gestione pagamenti di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 11.349,66 euro (valore futuro garantito).

Opel Corsa: scopriamo tutti i dettagli sulla promo di marzo

L’importo totale del credito è di 14.349 euro (incluse spese istruttoria di 350 euro), gli interessi di 3843,16 euro, il TAN fisso del 9,95%, il TAEG del 12,19%, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro e l’importo totale dovuto di 18.340,16 euro.

La promozione prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 18.000 km. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza del contratto, verranno addebitati 0,10 cent di euro per ogni km in più percorso.

Da precisare che la promo è soggetta ad approvazione da parte di Opel Financial Services ed è valida soltanto presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa. È possibile comunque scoprire maggiori informazioni sull’offerta e sulla vettura direttamente sul sito Web di Opel Italia.

Opel Corsa interni