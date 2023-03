Citroën C3: rate da 200 euro al mese anche a marzo

La Citroën C3 è disponibile in promozione fino al 31 marzo 2023 nella versione You! e con motore benzina da 83 CV al prezzo scontato di 14.988 euro anziché 16.050 euro (19.500 come prezzo di listino con IVA e messa su strada incluse e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi) grazie al finanziamento Simplydrive.

Entrando più nello specifico, la famosa city car è disponibile con anticipo di 1000 euro, 35 rate mensili da 200 euro e una rata finale di 10.501 euro (valore futuro garantito). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 35,96 euro (addebitati sulla prima rata), le spese della pratica di 350 euro, quelle di incasso mensile di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 13.988 euro, quello totale dovuto di 17.536 euro, gli interessi di 2991 euro, il TAN fisso del 7,99% e il TAEG del 10,08%.

Citroën C3: scopriamo l’offerta di marzo 2023

L’offerta per la Citroën C3 è dedicata esclusivamente ai clienti privati, prevede una durata di 60 mesi e una percorrenza massima di 30.000 km, è disponibile soltanto presso le concessionarie Citroën aderenti all’iniziativa ed è salvo approvazione da parte di Banca PSA Italia. In caso di superamento del chilometraggio, bisognerà pagare 0,10 cent di euro per ogni km in più percorso.

È possibile comunque scoprire maggiori informazioni sull’offerta e sulla vettura tramite gli appositi link.