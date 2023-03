Fiat 500X Hybrid a 269 euro al mese con finanziamento

Fino al 31 marzo 2023 è possibile sfruttare il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank per acquistare in promozione la Fiat 500X Hybrid con motore da 130 CV al prezzo scontato di 24.050 euro anziché 25.550 euro (prezzo di listino di 27.850 euro con IPT e contributo PFU esclusi).

In particolare, l’offerta è valida solo in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi.

Fiat 500X Hybrid interni

Fiat 500X Hybrid: il crossover è in promo anche a marzo 2023

Prevede un anticipo di 3670 euro, 60 rate mensili di 269 euro e una rata finale residua di 11.843,18 euro (valore garantito futuro). L’importo totale del credito è di 20.998,14 euro e include le spese istruttoria di 325 euro, i bolli di 16 euro, il servizio identicode di 235 euro e la Polizza Pneumatici di 42,14 euro.

Le spese di invio rendiconto periodico cartaceo sono di 3 euro all’anno, gli interessi di 6775,04 euro, l’importo totale dovuto di 27.998,18 euro (escluso anticipo), il TAN fisso del 7,99%, il TAEG del 9,54% e le spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata (incluse in ogni rata mensile).

La promo per la Fiat 500X Hybrid prevede un chilometraggio totale massimo di 75.000 km e una durata contrattuale di 61 mesi. In caso di restituzione del veicolo a scadenza contratto, verranno addebitati 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso. Da precisare che l’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank ed è disponibile soltanto presso le concessionarie Fiata aderenti all’iniziativa. È possibile scoprire altre informazioni sull’offerta e sulla vettura tramite gli appositi link.