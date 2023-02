Formula 4 e Formula Regional: ultima tappa sul circuito di Yas Marina

Il circuito di Yas Marina ospita l’ultima tappa delle due serie. James Wharton e Tuukka Taponen sono in corsa per il titolo in Formula 4 mentre Rafael Camara per la top-3 in Formula Regional.

Sarà un weekend ad alto tasso di adrenalina quello che si appresta a scattare sul famoso tracciato, sede della quinta e ultima tappa dei campionati Formula 4 UAE e Formula Regional Middle-East. Wharton e Taponen occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione nella classifica di F4 e affronteranno il fine settimana di Abu Dhabi con un solo obiettivo: conquistare il titolo.

Formula 4 e Formula Regional: l’ultima tappa di entrambe le serie si svolgerà a Yas Marina

Nelle 12 gare disputate il 16enne australiano, al suo secondo anno nella categoria, ha confermato una buona regolarità, come conferma il bottino di due vittorie, cinque secondi e due terzi posti.

Taponen, alla sua prima esperienza in assoluto in monoposto, ha confermato un rapido adattamento crescendo gara dopo gara, una progressione confermata con la tripletta di vittorie ottenuta nello scorso appuntamento a Dubai, exploit che lo ha rimesso in corsa per il titolo.

La classifica vede al comando Wharton con 182 punti, seguito da Taponen a quota 176 e dal tandem formato da Ugo Ugochukwu e Valerio Rinicella appaiato a 145. Il fine settimana è partito ieri con le due sessioni di qualifica, ma entrerà nel vivo oggi con Gara 1 che scatterà alle 06:45. Squadre e piloti torneranno in pista nel pomeriggio per la seconda corsa del weekend, in programma alle 10:35 mentre l’ultima gara che concluderà fine settimana e campionato prenderà il via domani alle 08:00.

Non sarà meno intensa la volata finale della Formula Regional Middle-East. Pur pagando diversi episodi sfortunati che hanno condizionato la sua classifica, Rafael Camara è in corsa per un posto sul podio.

Il 17enne brasiliano, al suo esordio assoluto nella categoria, ha ottenuto finora tre secondi e un terzo posto, confermando una crescita progressiva che lo ha portato a lottare con avversari che vantano una maggiore esperienza.

Camara occupa la terza posizione nella classifica generale con 101 punti all’attivo, uno in più del compagno di squadra Lorenzo Fluxa. Per il brasiliano, gli obiettivi di Yas Marina sono la conferma di una posizione sul podio nella classifica finale e la prima vittoria nella categoria.

La Formula Regional sarà in pista oggi per le due sessioni di qualifica che scatteranno alle 08:50 mentre la prima corsa del weekend sarà in notturna, con partenza alle 16:45. La seconda e terza gara, che concluderanno il fine settimana e il campionato, sono in programma domani, con partenza programmata alle 07:00 e alle 11:00.