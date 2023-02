Jeep Avenger a 199 euro al mese con prima rata a 30 giorni

Fino al 28 febbraio 2023 è possibile acquistare in promozione la nuova Jeep Avenger in allestimento Altitude e con motore turbo benzina da 100 CV al prezzo promozionale di 23.300 euro anziché 25.300 euro (prezzo di listino).

L’offerta prevede il vantaggio economico derivante dal DPCM del 6 aprile 2022 che prevede un contributo statale di 2000 euro alle persone fisiche che acquistano (anche in locazione finanziaria) entro il 31 dicembre 2023 e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 e con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km appartenente alla categoria M1 e con il vincolo di possesso di almeno 12 mesi a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo omologato in classe inferiore ad Euro 5.

Jeep Avenger interni

Jeep Avenger: il nuovo SUV compatto è in promo a febbraio

Nello specifico, l’offerta prevede un anticipo di 5340 euro, 48 rate mensili di 199 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale residua di 10.149,26 euro (valore garantito futuro).

L’importo totale del credito è di 18.651,86 euro e include il servizio identicode di 235 euro, la Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro, le spese istruttoria di 325 euro e i bolli di 16 euro. Gli interessi sono di 3881,40 euro, l’importo totale dovuto di 22.713,26 euro (escluso anticipo), le spese invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno, il TAN fisso del 5,95% e il TAEG del 7,71%.

La promozione prevede la possibilità di percorrere fino a un massimo di 60.000 km. Soltanto in caso di restituzione del veicolo alla scadenza del contratto, bisognerà pagare 10 cent di euro per ogni km in più percorso.

Inoltre, l’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank, è disponibile soltanto presso le concessionarie Jeep aderenti all’iniziativa e prevede una durata contrattuale di 49 mesi e il pagamento della prima rata a 30 giorni.

La Jeep Avenger Altitude dispone di un motore turbo benzina a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare 100 CV di potenza a 5750 g/min e 205 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 marce.

Jeep afferma che la vettura impiega 10,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h mentre la velocità massima è di 184 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è di 5,6 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 124 g/km.

Jeep Avenger

Ecco tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Altitude

L’allestimento Altitude propone di serie supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless, connettività Bluetooth, climatizzatore automatico, cruise control adattivo, servosterzo, sensori di parcheggio posteriori, impianto audio con sei altoparlanti, Uconnect Box con Uconnect Services, cerchi in lega da 17”, correttore assetto fari, fari anteriori Full LED, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, tergilunotto, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente e con calotte in nero lucido, bracciolo anteriore, indicatore temperatura esterna e quadro strumenti digitale da 10.25 pollici.

Non mancano sedile conducente regolabile manualmente a sei vie e in altezza, sedile passeggero regolabile manualmente a quattro vie, sedili in tessuto premium, sedili posteriori ribaltabili 60/40, volante regolabile, ABS, vari airbag, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di controllo velocità in discesa, portellone posteriore elettrico, cinture di sicurezza con pretensionatore, rilevatore di stanchezza del conducente, sistema Keyless Go, sistema Keyless Enter n’ Go, sistema Selec-Terrain con sei modalità di guida, piano di carico regolabile in altezza, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 10.25 pollici, radio DAB e sensori crepuscolari e pioggia.

