Opel Corsa-e a 169 euro al mese con manutenzione e assistenza stradale

L’Opel Corsa-e 100% elettrica è disponibile in promozione fino al 31 gennaio 2023 nella versione Edition e con motore elettrico da 136 CV al prezzo scontato di 27.099 euro anziché 27.799 euro (prezzo di listino di 36.599 euro comprensivo di Easy Wallbox e con IPT e contributo PFU esclusi) solo con finanziamento Scelta Opel.

L’iniziativa è valida soltanto in caso di rottamazione auto. Entrando più nello specifico, il finanziamento prevede un anticipo di 7633,36 euro, 35 rate mensili da 169 euro (con incluse le spese gestione pagamenti di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 19.681,19 euro (valore futuro garantito).

Opel Corsa-e interni

Opel Corsa-e: la vettura elettrica ritorna in promozione a gennaio

L’importo totale del credito è di 20.384,64 euro (con incluse le spese istruttoria di 399 euro e i costi per servizi facoltativi di 520 euro), gli interessi di 5089,05 euro, il TAN fisso dell’8,49%, il TAEG del 9,93%, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro e l’importo totale dovuto di 26.621,69 euro.

L’offerta prevede una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima di 18.000 km. Include anche il servizio facoltativo FlexCare Silver per 3 anni/30.000 km con un anno di estensione della garanzia e tre anni di manutenzione ordinaria e assistenza stradale.

La promozione tiene conto dell’incentivo statale di 5000 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 e intestato ad almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo.

Inoltre, il contributo statale viene erogato a condizione che il veicolo acquistato sia intestato al soggetto beneficiario dello stesso e la proprietà mantenuta per almeno 12 mesi. Infine, l’offerta è disponibile soltanto presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa ed è salvo approvazione da parte di Opel Financial Services.

L’Opel Corsa-e Edition viene fornita con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. Accanto c’è una batteria da 50 kWh che garantisce fino a 359 km di autonomia con una singola ricarica.

Quest’ultima impiega soli 30 minuti per raggiungere l’80% usando una stazione di ricarica rapida da 100 kW, in 55 minuti utilizzando una stazione DC da 50 kW, in 5 ore e 15 minuti con una wallbox trifase da 11 kW o in 7 ore e 30 minuti con una monofase da 7,4 kW (fino al 100%). Per quanto riguarda le prestazioni, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 8,7 secondi mentre la velocità massima è di 150 km/h.

Scopriamo tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Edition

La dotazione di serie prevista dall’allestimento Edition include cerchi in acciaio da 16”, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldabili e con calotte nere, cavo di ricarica domestica da 1,8 kW, caricatore monofase da 7,4 kW, DRL a LED, cruise control, modalità di guida Sport, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, sedile guidatore con regolazione a sei vie, illuminazione vano bagagli, doppio portabicchiere, fari EcoLED, sistema di assistenza alla partenza in salita, tetto in tinta con la carrozzeria, spoiler posteriore integrato, kit riparazione pneumatici, fanali posteriori alogeni, comandi radio al volante, climatizzatore automatico monozona, sedile passeggero anteriore con regolazione a quattro vie, cruise control e comandi radio al volante.

Non mancano supporto Apple CarPlay e Android Auto, radio DAB, porta USB, display touch a colori da 7 pollici, sedili posteriori ripiegabili 60/40, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, sensore pioggia, ABS, volante a tre razze con fondo piatto, sistema Keyless Start, riconoscimento dei cartelli stradali, specchietto retrovisore interno elettrocromico, sistema di chiamate di emergenza eCall, sistema di infotainment Multimedia, impianto audio con sei altoparlanti, frenata automatica di emergenza con riconoscimento di vetture e pedoni, sedili in tessuto, limitatore di velocità, sistema di mantenimento della corsia di marcia, vari airbag e app MyOpel per gestire da remoto alcune funzioni della vettura come l’accensione delle luci e il blocco/sblocco delle portiere.