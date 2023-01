Opel Grandland a 443 euro al mese con anticipo zero

Grazie al finanziamento Scelta Opel è possibile acquistare in promozione il nuovo Opel Grandland in allestimento base e con motore da 130 CV al prezzo scontato di 26.000 euro anziché 28.500 euro (prezzo di listino di 33.200 euro con IPT e contributo PFU esclusi).

In particolare, sono previsti anticipo zero, 35 rate mensili da 442,80 euro al mese (con incluse le spese di gestione pagamenti di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 17.280,59 euro (valore futuro garantito).

Opel Grandland interni

Opel Grandland: il SUV è disponibile in promozione a gennaio

L’importo totale del credito è di 26.399 euro (che include le spese istruttoria di 399 euro), gli interessi di 6257,09 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro, l’importo totale dovuto di 32.804,09 euro, il TAN fisso del 9,49% e il TAEG del 10,93%.

Il finanziamento prevede una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima di 18.000 km e il pagamento della prima rata dopo un mese. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza del contratto, verranno addebitati 0,10 cent di euro per ogni km in più percorso.

L’offerta è valida solo presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa, è salvo approvazione da parte di Opel Financial Services ed è stata formulata tenendo conto del Bonus Opel di 2000 euro, del finanziamento Scelta Opel di 2500 euro e dell’incentivo statale di 2000 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo (rispettati i requisiti previsti dal DPCM del 6/4/2022 – GU n.113 del 16/5/2022 e legislazione applicabile, salvo disponibilità dei relativi fondi stanziati per il 2023).

L’Opel Grandland viene fornito con il motore turbo benzina PureTech 130 a tre cilindri in linea da 1.2 litri che sviluppa 130 CV di potenza a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 1755 g/min. Accanto troviamo la trazione anteriore e un cambio manuale 6 marce.

Opel sostiene che il SUV raggiunge una velocità massima di 188 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,1 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 114 g/km.

Scopriamo tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento entry-level

L’allestimento base propone di serie cofano motore in tinta con la carrozzeria, correttore assetto fari, vetri posteriori trasparenti, skid plate anteriori e posteriori neri, sensore pioggia, parabrezza acustico, fari a LED con attivazione automatica, tetto standard, indicatore temperatura esterna, bracciolo centrale scorrevole, comandi radio al volante, illuminazione ambientale, cruise control, alzacristalli elettrici posteriori, protezioni anteriori e posteriori e passaruota neri, modanature esterne nere, maniglie delle portiere esterne nere, climatizzatore automatico bizona, servosterzo e specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, funzione riscaldamento, ripiegabili manualmente e calotte nere.

Non mancano ABS, sistema ISOFIX per i sedili anteriori e per quello del passeggero anteriore, cinture di sicurezza con pretensionatori, cerchi in lega Silver a cinque razze da 17”, supporto Apple CarPlay e Android Auto, kit riparazione pneumatici, sistema di infotainment Multimedia Intellilink con display touch da 7 pollici, connettività Bluetooth, radio DAB, rilevamento di stanchezza conducente, sistema di mantenimento della corsia di marcia, riconoscimento dei cartelli stradali, vari airbag, controllo elettronico della stabilità e della trazione, interni in tessuto, sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore sdoppiato, volante in pelle con fondo piatto, poggiatesta posteriori, frenata automatica di emergenza, chiusura centralizzata e specchietto retrovisore interno inclinabile.