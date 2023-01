Citroën C5 Aircross a 250 euro al mese con finanziamento

La Citroën C5 Aircross è disponibile in promozione nella versione Feel con motore benzina da 130 CV fino al 31 gennaio 2023 attraverso il finanziamento Simplydrive al prezzo scontato di 25.700 euro anziché 26.700 euro (prezzo di listino di 31.200 euro con IVA e messa su strada inclusa e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi).

Entrando più nello specifico, il finanziamento prevede un anticipo di 6814,29 euro, 35 rate mensili da 250 euro e una rata finale di 14.743,26 euro (valore futuro garantito). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 48,20 euro, le spese della pratica di 350 euro, quelle di incasso mensile di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 18.885,71 euro, l’importo totale dovuto di 23.541,46 euro, gli interessi di 4086,56 euro, il TAN fisso del 7,99% e il TAEG del 9,62%.

Citroën C5 Aircross: il SUV è in promo anche a gennaio

L’offerta è valida soltanto per i clienti privati e una percorrenza massima di 30.000 km, è disponibile soltanto presso le concessionarie Citroën aderenti all’iniziativa, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è salvo approvazione da parte di Banca PSA Italia. Solo in caso di sostituzione/restituzione del veicolo a scadenza contratto, bisognerà pagare 10 cent di euro per ogni km in più percorso.

La Citroën C5 Aircross Feel viene proposta con il motore benzina PureTech 130 a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare 130 CV di potenza a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato a un cambio manuale a 6 velocità e alla trazione anteriore.

Citroën afferma che il SUV impiega 10,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h mentre la velocità massima è di 195 km/h. Le emissioni di CO2 sono di 129 g/km mentre il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,7 li/100 km.

Scopriamo la dotazione completa offerta di serie dall’allestimento Feel

L’allestimento Feel propone di serie connettività Bluetooth, autoradio, climatizzatore automatico bizona, quadro strumenti digitale da 12 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, accensione automatica dei fari, cerchi in lega Swirl da 18”, correttore assetto fari, fari a LED, fanali posteriori a LED con effetto 3D, kit di riparazione pneumatici, Pack Color Glossy Black, piastra paramotore anteriore in nero lucido, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, sensore di monitoraggio della pressione degli pneumatici, terminale di scarico cromati, tergicristallo automatico con sensore pioggia e funzione Magic Wash, tergilunotto e presa da 12V sulla console centrale e nel bagagliaio.

Non mancano sedile conducente con regolazione lombare, sedili anteriori regolabili in altezza, sedili posteriori indipendenti, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili, volante in pelle regolabile in altezza e profondità con comandi integrati, ABS, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata con telecomando, sistema ISOFIX per i sedili posteriori e per quello del passeggero anteriore, cinture di sicurezza con pretensionatore, sospensioni Progressive Hydraulic Cushions, freno di stazionamento elettrico, vari airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori sequenziali con funzione antipizzicamento, controllo elettronico della stabilità e dell’attrazione, interni in tessuto, display touch da 8 pollici per il sistema di infotainment, radio DAB, due porte USB sulla console centrale e una in seconda fila, riconoscimento dei cartelli stradali, regolatore/limitatore di velocità, allerta rischio collisione, Coffee Brake Alert, Active Safety Brake Video e Active Lane Departure Warning System.