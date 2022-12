Lancia Ypsilon Hybrid a 217 euro al mese con anticipo zero

Grazie al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid proposto da FCA Bank è possibile acquistare in promozione a 13.350 euro anziché 15.150 euro (prezzo di listino di 17.100 euro con IPT e contributo PFU esclusi) la Lancia Ypsilon Hybrid in versione Silver entro il 31 dicembre 2022.

In particolare, l’offerta prevede anticipo zero, 48 rate mensili di 217 euro e una rata finale di 6632,38 euro (Valore Garantito Futuro). L’importo totale del credito è di 13.959,83 euro con inclusi il servizio identicode di 235 euro, la Polizza Pneumatici di 33,83 euro, le spese istruttoria di 325 euro e i bolli di 16 euro.

Lancia Ypsilon Hybrid: ecco tutti i dettagli sulla promo di dicembre

Gli interessi sono di 2920,55 euro, le spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno, l’importo totale dovuto di 17.060,38 euro (escluso anticipo), il TAN fisso del 6,85% e il TAEG del 9,32%. Il finanziamento prevede la possibilità di percorrere fino a 60.000 km.

Solo in caso di restituzione del veicolo a scadenza contratto, verranno addebitati 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso. L’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank, è valida solo presso le concessionarie Lancia aderenti all’iniziativa e prevede una durata contrattuale di 49 mesi.

La Lancia Ypsilon Hybrid Silver oggetto della promozione viene fornita con il motore benzina Firefly a tre cilindri in linea da 1 litro con tecnologia mild hybrid, capace di sviluppare 70 CV di potenza a 6000 g/min e 92 Nm di coppia massima a 3500 g/min. Accanto sono presenti la trazione anteriore e un cambio manuale a 6 marce.

Lancia sostiene che la vettura impiega 14,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 163 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 90 g/km.

Scopriamo la dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Silver

L’allestimento Silver prevede di serie climatizzatore manuale con filtro antipolvere, servosterzo, cerchi da 15”, correttore assetto fari, kit riparazione pneumatici Fix & Go, tergilunotto, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, alzacristalli elettrici anteriori, interni standard, sistemati di infotainment Uconnect, sedile guidatore regolabile in altezza e sedile posteriore con schienale sdoppiato 50/50.

Non mancano volante regolabile in altezza e profondità e con comandi radio integrati e maniglie appiglio anteriore lato passeggero e posteriori, airbag, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, cinture di sicurezza con pretensionatori, telecomando apertura/chiusura porte, sistema Start & Stop, ABS + EBD, controllo elettronico della stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita, radio DAB, porta USB e connettività Bluetooth.