Jeep: nuova promo per la clientela online, ma solo per poche ore

Jeep ha sviluppato una nuova, allettante promozione per premiere i clienti più connessi. La Casa automobilistica a stelle e strisce, parte integrante del gruppo Stellantis, propone un lotto limitato di veicoli tramite la Jeep Web Week. Ma chiunque intenda approfittarne deve sbrigarsi perché si tratta di un’iniziativa a tempo limitato: scadrà lunedì 26 settembre, riguardante due dei modelli maggiormente apprezzati della gamma.

Jeep Web Week: vernice metallizzata o pastello inclusa nel prezzo

In questi giorni chi fosse interessato ad acquistare una Jeep Compass o Renegade ha modo di provvedervi tramite il sito e inserendo il codice WEBWEEK avrà un gradito omaggio: la vernice metallizzata o pastello.

Le abitudini di acquisto hanno evidenziato dei grossi cambiamenti nel recente corso. Mai come nel 2022 le moderne piattaforme trovano spazio, con la centralità del web. Di mese in mese il ramo di attività è cresciuto, senza segnalare in nessun frangente battute di arresto.

Tutto ciò a fronte di un calo generale delle immatricolazioni dell’industria, dettato da varie ragioni, tra cui le difficoltà nelle catene di approvvigionamento e i ritardi maturati dal Governo italiano per gli incentivi, oltretutto di minore entità in confronto al 2021. In uno scenario critico tante persone hanno comunque dimostrato coi fatti di apprezzare parecchio l’online, un canale decisamente in voga. I vantaggi associati sono quelli risaputa, a partire dall’immediatezza. Nessuna soluzione “fisica” riesce a eguagliare lo stesso livello di facilità di ordinazione.

Nel corso dell’attuale fase di decisa evoluzione a livello di nuove tecnologie, il contributo delle concessionarie resta ugualmente importante. I centri ufficiali dei marchi offrono un prezioso contributo nel processo di acquisto e consegna. Inoltre, in caso di eventuali problematiche, sono capaci di fornire un servizio di assistenza clienti all’altezza. Proprio perché l’esperienza di acquisto non può scendere a compromessi, gli showroom sono pronti a supportare direttamente gli aderenti alla Jeep Web Week.

Le soluzioni integrate e innovative sono la dimostrazione sul campo di quanto la compagnia sia in perenne mutazione. Della serie “chi non dorme non piglia pesci”, gli addetti concepiscono di volta in volta piani su misura. Oltre all’aspetto tecnologico, i consumatori apprezzano le soluzioni in serbo pure per via dell’approccio tailor made.

Fonte: Stellantis