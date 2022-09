Citroën C3 a 230 euro al mese con anticipo zero

La best seller Citroën C3 è disponibile in promozione anche a settembre (fino al 30) nella versione You! e con motore benzina da 83 CV al prezzo scontato di 15.550 euro anziché 16.550 euro (con IVA e messa su strada incluse e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi) grazie al finanziamento Simplydrive.

Entrando più nello specifico, la famosa city car è disponibile con anticipo zero, 59 rate mensili da 230 euro e una rata finale di 6902,58 euro (valore futuro garantito). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 39,75 euro, le spese della pratica di 350 euro, quelle di incasso mensile di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 15.550 euro, quello totale dovuto di 20.512,33 euro, gli interessi di 4362,58 euro, il TAN fisso del 7,49% e il TAEG dell’8,99%.

Citroën C3: la popolare city car è acquistabile in promozione anche a settembre

L’offerta è dedicata esclusivamente ai clienti privati, prevede una durata di 60 mesi e una percorrenza massima di 50.000 km, è disponibile soltanto presso le concessionarie Citroën aderenti all’iniziativa ed è salvo approvazione da parte di Banca PSA Italia.

La Citroën C3 You! nasconde sotto il cofano il motore benzina PureTech 83 a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare una potenza di 83 CV a 5750 g/min e 110 Nm di coppia massima a 3000 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 5 rapporti.

La casa automobilistica francese afferma che la vettura impiega 13 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 169 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,2 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 117 g/km.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento You!

L’equipaggiamento di serie proposto dalla versione You! include climatizzatore manuale, regolatore/limitatore di velocità, servosterzo, sistema di assistenza alla partenza in salita, alzacristalli elettrici anteriori, fari Eco LED, calotte degli specchietti retrovisori esterni bianche, copricerchi Arrow da 15”, correttore assetto fari, fendinebbia, fanali posteriori effetto 3D, kit riparazione pneumatici, logo specifico You! presente sotto gli specchietti retrovisori esterni, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, tergilunotto, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, indicatore temperatura esterna, interni in tessuto e presa anteriore da 12V.

Non mancano sedile conducente regolabile in altezza, sedile posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, volante con inserti satin e regolabile in altezza e profondità, poggiatesta posteriori, ABS + AFU, avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata, chiusura centralizzata con telecomando, rilevatore di stanchezza del conducente, ESP, sistema ISOFIX sui sedili posteriori, cinture di sicurezza con pretensionatori, riconoscimento dei limiti di velocità, vari airbag, connettività Bluetooth, comandi al volante, radio DAB, porta USB e impianto audio con quattro altoparlanti.