Jeep Wrangler 4xe: ecco la promo con zero rate mensili per 24 mesi

Tramite il finanziamento Jeep Free è possibile acquistare in promozione fino al 30 settembre 2022 la Jeep Wrangler 4xe in versione Sahara al prezzo scontato di 69.144 euro anziché 74.800 euro (prezzo di listino con IPT e contributo PFU esclusi). Da precisare che la promo è disponibile soltanto su un lotto limitato di vetture in pronta consegna e prevede una durata di 25 mesi.

Un esempio di finanziamento prevede un anticipo di 24.990 euro, zero rate mensili intermedie e una rata finale residua dopo 24 mesi di 44.154 euro (pari al valore futuro garantito). L’importo totale del credito è di 44.154 euro, il servizio identicode di 235 euro, le spese istruttoria di 325 euro, i bolli di 16 euro, le spese di invio rendiconto periodico cartaceo di 3 euro all’anno, interessi pari a zero euro, l’importo totale dovuto di 44.736 euro (escluso anticipo), il TAN è fisso dello 0% e il TAEG dello 0,63%.

Jeep Wrangler 4xe: l’iconico fuoristrada ibrido plug-in in promo a settembre

La promo prevede un chilometraggio massimo di 30.000 km. Solo in caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattuale, verranno addebitati 0,10 euro per ogni km in più percorso. Alla scadenza del finanziamento Jeep Evo sarà possibile scegliere fra tre opzioni: sostituire la Wrangler 4xe acquistandone una nuova, acquistarla pagando la rata finale residua oppure restituirla senza obbligo di comprarne una nuova (pagandone quindi solo l’utilizzo effettivo).

Da precisare che la promo è disponibile soltanto presso le concessionarie Jeep aderenti all’iniziativa ed è salvo approvazione da parte di FCA Bank.

La Jeep Wrangler 4xe Sahara viene proposta con un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito da un turbo benzina a quattro cilindri in linea da 2 litri da 272 CV di potenza a 5250 g/min e 400 Nm di coppia massima abbinato a un powertrain elettrico disposto prima della trasmissione, capace di erogare una potenza massima fino a 145 CV e una coppia massima di 245 Nm. La potenza complessiva è pari a 380 CV a 5250 g/min e 637 Nm di coppia a 3000 g/min. Accanto troviamo un cambio automatico TorqueFlite a 8 marce e la trazione integrale.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica americana, il SUV ibrido plug-in impiega 6,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 180 km/h. Il consumo di carburante è pari a 2 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 79-94 g/km.

La batteria da 17,3 kWh garantisce fino a 45 km di autonomia in modalità 100% elettrica e nell’uso combinato oppure fino a 53 km nel ciclo urbano. Può essere caricata completamente in 2 ore utilizzando un caricatore da 7,2 kW.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Sahara

L’allestimento Sahara propone di serie autoradio, connettività Bluetooth, climatizzatore automatico bizona, impianto audio premium Alpine con otto altoparlanti, limitatore di velocità attivo, retrocamera Parkview, abbaglianti automatici, cerchi in lega da 18”, correttore assetto fari, vetri oscurati, fari a LED, fendinebbia, griglia anteriore in tinta con la carrozzeria, Hard Top in tre parti, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, passaruota in tinta con la carrozzeria, calotte degli specchietti retrovisori esterni nere, capote reclinabile elettricamente, comandi al volante, vano portaoggetti, kit fumatori, illuminazione interna a LED, portabicchieri anteriori illuminati, quadro strumenti digitale da 7 pollici, sedili anteriori riscaldati e sedili posteriori reclinabili 60/40.

Non mancano sedili premium con logo Sahara, tappetini anteriori e posteriori, volante in pelle, ABS, vari airbag, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata, controllo elettronico della trazione, Safety Group, differenziale posteriore autobloccante, pedane laterali con trama antiscivolo, controllo elettronico della stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita, cruise control adattivo con funzione stop, Full Speed Forward Collisione Warning con frenata assistita avanzata, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, navigatore, sensori di parcheggio posteriori, sistema Passive Entry e monitoraggio dell’angolo cieco con Rear-Cross Path Detection.