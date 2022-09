Jeep Compass 4xe a 299 euro al mese con un anno di ricariche incluso

Jeep propone in promozione fino al 30 settembre 2022 la Jeep Compass 4xe in allestimento Limited al prezzo scontato di 39.000 euro anziché 40.000 euro (prezzo di listino di 48.599 euro comprensivo di Easy Wallbox e con IPT e contributo PFU esclusi) grazie al finanziamento Jeep Evo Contributo Prezzo di FCA Bank.

Da precisare che l’offerta prevede un incentivo statale pari a 4000 euro a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 oppure 2000 euro senza rottamazione.

Jeep Compass 4xe: il SUV ibrido plug-in è disponibile in promozione anche a settembre

Il vantaggio economico è disponibile soltanto per le persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria ed entro il 31 dicembre 2022, è immatricolato in Italia un veicolo nuovo di fabbrica omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 e con emissioni comprese tra 21 e 60 g/km, appartenente alla categoria M1 e con vincolo di possesso di almeno 12 mesi.

Entrando più nello specifico, il finanziamento prevede un anticipo di 6440 euro, 48 rate mensili di 299 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale residua di 27.118,96 euro (valore garantito futuro).

L’importo totale credito è di 33.501,86 euro e include il servizio identicode di 235 euro, la Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro, le spese istruttoria di 325 euro, i bolli di 16 euro e l’anno di ricarica pubblica Free2Move (facoltativo) di 250 euro. Gli interessi sono pari a 7801,05 euro, l’importo totale dovuto di 41.482,91 euro (escluso anticipo), le spese invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno, il TAN fisso del 6,29% e il TAEG del 7,31%.

Da notare che la promo prevede una durata contrattuale di 49 mesi, il pagamento della prima rata a 30 giorni, la possibilità di percorrere fino a un massimo di 60.000 km, è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank, è disponibile soltanto presso le concessionarie Jeep aderenti all’iniziativa e l’anno di ricarica fornito da Free2Move e-Solutions è valido presso le stazioni pubbliche e corrisponde a circa 400 kW necessari a percorrere 2000 km in modalità 100% elettrica (stimata quale percorrenza media annuale secondo il ciclo WLTP di un’auto ibrida plug-in).

Infine, in caso di superamento dei km sopra riportati, verranno addebitati 0,10 euro per ogni km in più percorso.

La Jeep Compass 4xe Limited viene fornita con un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito dal motore T3 a benzina a quattro cilindri in linea da 1.3 litri abbinato a un propulsore elettrico per una potenza complessiva pari a 240 CV a 5500 g/min e 270 Nm di coppia massima a 1850 g/min. Accanto al powertrain è presente un cambio automatico a 6 marce e la trazione integrale permanente.

La casa automobilistica americana afferma che la Compass 4xe impiega 7,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 200 km/h in modalità ibrida o 130 km/h con quella elettrica. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 1,9 litri/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 44 g/km. Grazie alla batteria da 11,4 kWh e alla modalità 100% elettrica, il SUV garantisce fino a 49 km di autonomia con una singola ricarica senza generare emissioni di CO2.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Limited

L’allestimento Limited propone di serie supporto Apple CarPlay e Android Auto, connettività Bluetooth, caricatore wireless per smartphone compatibili, climatizzatore automatico bizona, retrocamera, servosterzo, Intelligent Speed Assist, barre al tetto in Gloss Black, cerchi in lega da 18”, correttore assetto fari, vetri posteriori e lunotto oscurati, abbaglianti automatici, fari anteriori a LED con DRL integrati, fendinebbia a LED, tergilunotto, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, specchietti retrovisori elettrici con calotte in Gloss Black, indicatore temperatura esterna e quadro strumenti da 10.25 pollici.

Non mancano sedili in tessuto e techno vinyl, sedili posteriori ribaltabili 40/60, tappetini, supporto lombare elettrico, regolazione lombare elettrica a due vie, ABS, cruise control adattivo, antifurto, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Full Speed Forward Collisione Warning, Lane Support System, sistema Passive Entry con Keyless Go, cinture di sicurezza con pretensionatore, rilevatore stanchezza conducente, cavo di ricarica domestica Modo 2, vari airbag, frenata di emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti e sistema di infotainment Uconnect con display touch da 10.1 pollici e Radio DAB.