Lancia Ypsilon UnYca a 220 euro al mese con anticipo zero

Fino al 30 settembre 2022 è disponibile in promozione anche la Lancia Ypsilon UnYca con motore mild hybrid da 70 CV al prezzo scontato di 13.000 euro anziché 14.800 euro (prezzo di listino) acquistabile esclusivamente online.

Entrando più nello specifico, la promo prevede anticipo zero, 48 rate mensili da 220 euro e una rata finale di 6003,81 euro. In aggiunta, il finanziamento FCA Bank prevede TAN fisso del 6,85% e TAEG del 9,42%.

Lancia Ypsilon UnYca: la special edition in promo fino al 30 settembre

La Lancia Ypsilon UnYca viene proposta con il motore benzina Firefly a tre cilindri in linea da 1 litro con tecnologia mild hybrid capace di sviluppare 70 CV di potenza a 6000 g/min e 92 Nm di coppia massima a 3500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 marce.

La casa automobilistica torinese afferma che la city car in edizione speciale impiega 14,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 163 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,8 l/100 km mentre le emissioni di CO2 si attestano a 110 g/km.

La dotazione completa proposta dalla versione UnYca

La versione speciale UnYca acquistabile esclusivamente online prevede di serie climatizzatore manuale con filtro antipolvere, servosterzo, copriruota da 15” con Y nera, correttore assetto fari, kit gonfiaggio e riparazione pneumatici, tergilunotto, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, alzacristalli elettrici anteriori, sistema di infotainment Uconnect con comandi radio al volante, interni standard, sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore con schienale sdoppiato quattro posti 50/50 e targhetta assistenza.

Non mancano volante in pelle con regolazione in altezza e profondità, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, airbag laterali protezione testa, cinture di sicurezza con pretensionatore, Seat Belt Reminder su tutti i sedili, telecomando apertura/chiusura porte, sistema Start & Stop, ABS, ripartitore elettronico di frenata (EBD), airbag guidatore e passeggero, controllo elettronico della stabilità, sistema ASR, assistenza alla partenza in salita, supporto Apple CarPlay e Android Auto, connettività Bluetooth, Radio DAB e display touch centrale da 7 pollici.