Jeep Renegade 4xe: rate di 249 euro al mese con prima rata a 30 giorni

Fino al 30 settembre 2022 è disponibile in promozione anche il Jeep Renegade 4xe ibrido plug-in nella versione Limited attraverso il finanziamento Jeep Evo Contributo Prezzo proposto da FCA Bank. In particolare, il SUV è disponibile in promo a 31.400 euro anziché 32.400 euro (prezzo di listino di 40.799 euro comprensivo di Easy Wallbox e con IPT e contributo PFU esclusi).

L’offerta include un incentivo pari a 4000 euro a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo omologato in classe inferiore ad Euro 5 o 2000 euro senza rottamazione. Il vantaggio economico è dedicato alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria ed entro il 31 dicembre 2022, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni comprese tra 21 e 60 g/km, appartenente alla categoria M1 e con il vincolo di possesso di almeno 12 mesi.

Jeep Renegade 4xe: il SUV ibrido plug-in è disponibile in promo anche a settembre

L’esempio di finanziamento prevede un anticipo di 4940 euro, 48 rate mensili di 249 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale residua di 21.972,97 euro (valore garantito futuro).

L’importo tale credito è di 27.402,86 euro (con inclusi servizio identicode di 235 euro, Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro e un anno di ricariche pubbliche Free2Move facoltativo di 250 euro). Le spese istruttoria sono di 325 euro, i bolli di 16 euro, gli interessi di 6355,11 euro, l’importo totale dovuto di 33.936,97 euro (escluso anticipo), le spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno, il TAN fisso del 6,29% e il TAEG del 7,50%.

Solo in caso di restituzione del veicolo a scadenza contratto, verranno addebitati 0,10 euro per ogni km in più percorso oltre i 60.000 km previsti dal contratto. L’anno di ricarica fornito da Free2Move e-Solutions presso le stazioni pubbliche corrisponde a circa 400 kW necessari a percorrere 2000 km in modalità 100% elettrica, stimata quale percorrenza media annuale secondo il ciclo WLTP di una ibrida plug-in.

Infine, l’offerta prevede una durata di 49 mesi, il pagamento della prima rata a 30 giorni, è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank ed è disponibile soltanto presso le concessionarie Jeep aderenti all’iniziativa.

Il Jeep Renegade 4xe Limited si nasconde un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito da un motore benzina a quattro cilindri in linea da 1.3 litri con potenza di 190 CV e 270 Nm di coppia massima, abbinato a un propulsore elettrico, alla trazione integrale e a un cambio automatico a 6 marce.

Jeep afferma che il SUV ibrido plug-in impiega 7,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 182 km/h. La batteria, invece, garantisce fino a 60 km circa di autonomia con una singola ricarica.

Tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Limited

La dotazione di serie offerta dall’allestimento Limited prevede controllo automatico della velocità, limitatore di velocità, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, servosterzo elettrico, Intelligent Speed Assist, barre al tetto, cerchi in lega da 17”, fari fendinebbia, griglia anteriore in grigio chiaro satinato, monitoraggio della pressione degli pneumatici, sistema di assistenza alla partenza in salita, porta USB per la seconda fila di sedili, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, terminale di scarico cromato, illuminazione ambientale a LED, freno di stazionamento elettrico, servosterzo elettrico, specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente e climatizzatore automatico bizona.

Non mancano quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici, sedili posteriori reclinabili 60/40, tappetini anteriori, volante con regolazione in altezza e profondità, bracciolo anteriore, sedile conducente con regolazione a sei vie, sedile passeggero anteriore con regolazione a quattro vie, cruise control adattivo, Lane Departure Warning, Forward Collision Warning Mitigation, vari airbag, assistenza alla fermata di emergenza, cavo di ricarica domestica Tipo 2 e sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, Radio DAB e supporto Apple CarPlay e Android Auto.